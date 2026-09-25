Un youtuber mete un ordenador con Windows XP dentro de una nuez y lo hace funcionar con pantalla, cinco botones y juegos como el Tetris

¿Cabe un ordenador en la palma de la mano? Hace tiempo que sí, basta con mirar el móvil. ¿Y dentro de una nuez? Eso ya suena a broma, pero hay un vídeo que lo enseña paso a paso y que estos días se ha hecho viral en español gracias a un clip del streamer argentino Sr Galileo.

Detrás está Kun Dániel, un creador de YouTube que se presenta como Dr. Kun Dániel y que suele subir vídeos de taller, reformas y electrónica. Su último invento es una cáscara de nuez convertida en un miniordenador con pantalla, cinco botones, un puerto USB y Windows XP. Él lo llama NutPad.

Cómo se mete un ordenador en una nuez

Lo primero es vaciar la nuez. En el vídeo limpia por completo el interior de la cáscara, sin dejar restos, y lija las paredes para ganar unos milímetros. Parece poco, pero ahí dentro cada décima cuenta.

La pantalla es la más grande que logra encajar en una mitad de la nuez. El problema llega después, porque una vez colocada no queda sitio para la placa que la controla. ¿La solución? Partir esa placa en varios trozos y repartirlos por los huecos libres.

Para unir las dos mitades, escanea su forma y diseña con esos datos unas piezas a medida que fabrica con una impresora 3D. Según cuenta, la pieza estaba lista en menos de una hora y todo encajó al milímetro.

Cinco botones, un cable viejo y Windows XP

El teclado se reduce a cinco botones que hacen de teclas y también mueven el ratón de Windows XP. La placa principal se esconde en el pequeño hueco que queda detrás de ellos, y para conectar la pantalla recurre a un viejo cable IDE, el que se usaba para los discos duros de los ordenadores de hace veinte años, que suelda por el otro extremo.

Después abre un pequeño agujero en la cáscara para sacar el puerto USB, conecta una unidad antigua e instala una versión ligera de Windows XP. Al retirar el plástico protector de la pantalla, la nuez arranca y se pone a jugar al Snake y al Tetris. La pantalla es diminuta, pero los juegos van con fluidez.

En las versiones completas del proyecto el autor asegura que le llevó cientos de horas, sobre todo por el cableado de precisión de la pantalla y por encoger la gestión de la energía y los circuitos a medida. ¿Y el GTA 6? Esa pregunta llega en el clip, y la respuesta es tan corta como sincera. No es un PC para eso.

Lo que conviene mirar con lupa

El vídeo no detalla qué procesador ni cuánta memoria lleva el NutPad, y ahí está la clave. Un Windows XP de verdad necesita un chip compatible con los de los PC, y Microsoft pedía como mínimo un procesador de 233 megahercios y 64 megas de memoria RAM. Meter eso en una nuez tiene mérito.

La batería también da para dudar. En el vídeo se dice que se alimenta con una pila de botón y que aguanta bastante. Una pila de ese tipo, como la CR2032 de un mando del garaje, da 3 voltios y unos 235 miliamperios hora según la ficha técnica de Energizer, pero esa capacidad se mide con consumos minúsculos. Una pantalla y una placa encendidas piden bastante más, así que la autonomía real seguramente se cuenta en minutos.

Tampoco es un equipo para el día a día. Windows XP dejó de recibir soporte de Microsoft el 8 de abril de 2014, y conectarlo hoy a internet sería mala idea. Aquí la gracia es otra.

Por qué engancha tanto

El proyecto se publicó por partes en YouTube desde mayo de 2026. En septiembre, el clip de Sr Galileo lo ha vuelto a poner en circulación. Es el tipo de vídeo que se ve entero aunque uno no sepa soldar, porque cada paso parece imposible hasta que funciona.

También dice mucho de hasta dónde ha llegado la miniaturización. Lo que en 2001 ocupaba una torre bajo la mesa ahora se apaña en una cáscara. Mientras tanto, los portátiles cambian de reglas en Europa. Los fabricantes de chips, por su parte, siguen en su carrera por hacer más con menos.

La próxima vez que alguien parta una nuez en Navidad, quizá mire la cáscara con otros ojos.

El vídeo completo del proyecto se ha publicado en el canal de YouTube de Dr. Kun Dániel.