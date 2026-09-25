Cath Bowie (78 años), abuela y streamer de Fortnite: «Casi nueve años después sigo jugando, me sigue encantando y nunca he dejado que mi edad sea un freno»

Cath Bowie tiene 78 años, vive en Aberdeen (Escocia) y cada día se conecta para jugar partidas de Fortnite mientras miles de personas la ven en directo. Es, oficialmente, la mujer de más edad que retransmite este videojuego en Twitch, la plataforma donde los jugadores emiten sus partidas en tiempo real. ¿Quién esperaría encontrar a una abuela entre adolescentes que saltan de un autobús volador para sobrevivir en una isla? Pues ahí está ella, y no piensa bajarse.

Su récord aparece en el libro Guinness World Records Gamer’s Edition 2027, que sale a la venta este mes de septiembre, y coincide con su cumpleaños, ya que cumplió 78 el 1 de septiembre de 2026. «Casi nueve años después sigo jugando, me sigue encantando y, aunque me hago mayor, nunca he dejado que mi edad sea un freno», ha contado a la organización de los récords en una entrevista publicada el 24 de septiembre.

Cómo empezó todo

La historia arranca en 2017, cuando vio a su nieto jugar a Fortnite y decidió probarlo. En 2018 ya tenía su propia cuenta y empezó a emitir sus partidas. Al chico aquello le pareció tan raro que llegó a decirle que nadie se iba a conectar para verla.

Error de cálculo. «Aquello fue como agitar un trapo rojo delante de un toro. Le iba a demostrar que podía hacerlo. Más de 24.000 seguidores después, ya no lo menciona. Me pregunto por qué», bromea la jugadora.

Su nombre de usuario también tiene historia. Emite como grumpygran1948, que viene a ser abuela gruñona nacida en 1948, un apodo que le sugirió su nieta. Ella se ríe de la ocurrencia porque, según dice, todo el mundo sabe que de gruñona no tiene nada.

Una rutina marcada por Fortnite

Cath puede pasar hasta seis horas al día jugando y charlando con quienes la siguen. En su canal se describe como una jugadora habladora, simpática y nunca tóxica. Vamos, lo contrario de lo que muchos padres temen encontrar en internet.

Y eso que ha probado otros títulos. «Aunque he probado otros juegos, nunca he encontrado la emoción que me da Fortnite. Me considero más una fortniter que una gamer», explica. Dice también que juega por ella misma y por el gusto de hablar con sus seguidores, no para ganar a nadie.

Para quien no lo conozca, Fortnite Battle Royale es el modo gratuito que Epic Games lanzó en septiembre de 2017. Juntan a 100 jugadores en un mapa enorme, cada uno construye y se defiende, y el último que queda en pie gana. Es como el juego de la silla, pero con escaleras de madera y mucha más tensión.

Mientras buena parte de la gente vive pendiente de las notificaciones del móvil, lo suyo es otra cosa. Para ella la pantalla es una forma de hacer amigos.

Lo que dicen las cifras

¿Es Cath una rareza? Menos de lo que parece. Según el último informe de Video Games Europe, en 2025 había 199 millones de jugadores en los países analizados, con una edad media de 34 años. El 46% de ellos son mujeres.

En España el retrato es muy parecido. El anuario de la Asociación Española de Videojuegos calcula que 22,8 millones de personas juegan con regularidad y que el 48,5% son mujeres. Por primera vez el estudio llega hasta los 75 años, y revela que el 28% de las personas de entre 65 y 75 años juega a videojuegos.

La mayoría lo hace en el móvil o la tableta, con 18 millones de jugadores, algo que explica tantas quejas cuando el teléfono se queda sin memoria RAM. Otros 11,3 millones juegan en consola y 6,9 millones en PC, ya sea en torre o en ordenadores portátiles.

El secreto de Cath

¿Y cuál es la clave para seguir enganchada casi una década después? Ella lo tiene claro. «Lo más importante de todo es que en todos estos años he disfrutado cada día, cada semana, cada mes y cada año que he jugado y emitido», asegura.

Salir en el libro de los récords era, en sus palabras, «una meta lejana, algo de mi lista de deseos que nunca pensé que llegaría a conseguir». Da las gracias a su familia, que la ha animado durante estos nueve años, y a los amigos que ha hecho partida a partida. Y ya mira a los 80 con ganas.

Su consejo cabe en dos frases. «Que la edad nunca os frene. Si yo puedo hacerlo, vosotros también».

La historia completa se ha publicado en la web de Guinness World Records.