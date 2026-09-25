Detenido un ecuatoriano en Palma tras amenazar con palos a cuatro personas por su orientación sexual

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de origen ecuatoriano como presunto autor de un delito de amenazas y otro de odio, después de que supuestamente amenazara e increpara a cuatro personas por su orientación sexual.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado en la calle Manacor, donde agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) fueron requeridos por la sala del 091 tras recibirse varias llamadas que alertaban de una reyerta en la que estaban implicadas cinco personas.

A su llegada, los agentes localizaron al grupo, cuyos integrantes manifestaron que, instantes antes, un hombre vestido de blanco y que portaba barras metálicas y palos había iniciado una discusión con ellos. Según su relato, el individuo habría proferido amenazas e insultos por motivos presuntamente homófobos y transfóbicos.

Mientras varias patrullas permanecían en la zona, otras unidades realizaron una batida por las calles próximas para localizar al sospechoso. Finalmente, los agentes encontraron a un hombre vestido de blanco, con la cabeza cubierta por una capucha y agazapado entre varios vehículos, aparentemente tratando de evitar la intervención policial.

Según la Policía, al ser localizado mantuvo una actitud «amenazante y beligerante» hacia los agentes, realizando aspavientos y lanzando golpes al aire, por lo que tuvo que ser reducido.

Tras realizar las comprobaciones de identificación y después de que las víctimas corroboraran los hechos, los agentes procedieron a detener al hombre. Posteriormente, fue trasladado a dependencias policiales, acusado de un delito de amenazas y otro de odio.