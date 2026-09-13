Secuestrada, violada y embarazada: piden 8 años para un ecuatoriano que encerró a una joven en su casa de Palma

Escalofriante escrito de acusación el presentado por la Fiscalía de Palma contra un ecuatoriano para quien se solicitan 8 años de prisión tras someter a un auténtico calvario a una joven a la que conoció durante una noche de fiesta.

Los hechos se remontan a la madrugada del 30 de octubre de 2022. El procesado acudió a su domicilio de Palma acompañado de la víctima. Al llegar a la puerta, el acusado la agarró violentamente de la mano, la arrastró hacia el interior de la vivienda e ingresaron en el dormitorio, donde cerró la puerta con pestillo y apagó las luces. Pese a que la joven le suplicó entre sollozos que la dejara marcharse a su casa, la arrojó sobre la cama, le arrancó el pantalón y la ropa interior y comenzó a realizarle sexo oral de forma inconsentida.

La víctima quedó totalmente bloqueada y en estado de shock ante la agresividad manifestada. Sin mediar palabra, el encausado se incorporó y la penetró vaginalmente sin hacer uso de preservativo, eyaculando en su interior. Al percatarse de los restos de semen, la mujer rompió a llorar desconsoladamente, preguntándole por qué no la había dejado irse; el agresor guardó silencio y se limitó a acompañarla hasta su vehículo.

Como consecuencia directa de la agresión sexual, la víctima se quedó embarazada, viéndose obligada a someterse a una interrupción voluntaria del embarazo a las 10 semanas de gestación. Asimismo, la joven ha necesitado tratamiento psicológico intensivo al presentar un cuadro agudo de estrés postraumático con ataques de ansiedad, insomnio, anorexia y un profundo pánico hacia la figura masculina.

Por todo ello, la Fiscalía califica los hechos como un delito de agresión sexual con penetración exigiendo 8 años de cárcel, 10 años de libertad vigilada, 15 años de inhabilitación para estar con menores y la prohibición de acercarse a la agredida a menos de 500 metros durante 15 años. El procesado deberá indemnizar a la víctima con 25.000 euros por los atroces daños morales infligidos.