Ibiza sube la tarifa del taxi un 9% después de tres años con el precio congelado y en plena escalada de los carburantes. El pleno del Consell ha aprobado definitivamente la actualización de las tarifas del servicio de taxi aplicables al régimen especial de recogida de viajeros de la isla. Se trata del mismo cuadro tarifario aprobado inicialmente antes de verano, que culmina ahora su tramitación administrativa.

La revisión, que se sitúa aproximadamente entre el 8% y el 9% según el concepto tarifario, es la primera que se hace efectiva desde 2023. Durante estos tres años con Vicent Marí al frente del Consell de Ibiza, han aumentado los principales costes necesarios para prestar el servicio, especialmente el combustible, pero también los vehículos, seguros, mantenimiento, neumáticos, financiación, costes salariales y cotizaciones a la Seguridad Social.

El vicepresidente primero y consejero de Territorio, Ordenación Turística y Movilidad, Mariano Juan, ha explicado que «no estamos ante una subida arbitraria ni ante la aplicación automática de un porcentaje, sino ante una actualización basada en un estudio económico completo».

El informe analiza 17 partidas distintas y estima en 62.041,90 euros los costes anuales de explotación de un taxi. Con las nuevas tarifas se calculan unos ingresos prácticamente equivalentes con el objetivo de recuperar el equilibrio económico del servicio.

El precio por kilómetro en horario diurno pasará de 1,21 a 1,32 euros, mientras que en horario nocturno o festivo pasará de 1,47 a 1,60 euros. La bajada de bandera quedará fijada en 4,35 euros, frente a los 4 euros actuales.

El de la hora de espera será de 23,59 euros durante el día y 28,88 euros en horario nocturno o festivo. El suplemento para los trayectos con origen o destino en el puerto o en el aeropuerto será de 2,15 euros y el suplemento de radioteléfono o gestión del servicio mediante GPS quedará fijado en 1,60 euros.

Otra de las novedades es la posibilidad de exigir por adelantado una garantía cuando se solicite un taxi, destinada a asegurar el cobro del servicio contratado. Se trata de una reivindicación histórica del sector, especialmente ante los servicios solicitados en los que finalmente el usuario no se presenta.

Las nuevas tarifas entrarán en vigor después de la publicación del acuerdo y del cuadro tarifario en el Boletín Oficial de las Islas Baleares. Previamente a su aplicación, se tendrán que verificar y precintar los taxímetros de acuerdo con la normativa vigente.

Juan ha subrayado que esta actualización forma parte del compromiso del equipo de gobierno con la defensa del taxi como servicio público.

«Proteger el taxi significa garantizar que se pueda prestar con calidad, pero también defender a los profesionales que cumplen las normas ante la competencia desleal. Por eso continuaremos reforzando la inspección y la lucha contra el intrusismo en el transporte de viajeros», ha afirmado.

«Nuestro compromiso es doble: dar seguridad y viabilidad al servicio público del taxi y actuar con firmeza contra cualquier actividad ilegal que perjudique a los profesionales, los usuarios y la movilidad de la isla», ha concluido el vicepresidente primero.