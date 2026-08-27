Un taxista de Palma se enfrenta a una sanción de hasta 6.000 euros por operar en Ibiza sin autorización

La Policía Local de Ibiza ha denunciado este jueves a un taxi procedente de Palma que se encontraba prestando servicio en la ciudad sin la autorización municipal necesaria para operar.

El conductor del vehículo se enfrenta a una infracción muy grave, de acuerdo con el artículo 96.e del Reglamento del Servicio Municipal del Taxi. La sanción prevista para este tipo de infracciones oscila entre 1.001 y 6.000 euros, según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza.

Los hechos podrían ser constitutivos de una infracción prevista en el artículo 89.2 de la Ley 4/2014, de Transportes Terrestres y Movilidad Sostenible de Baleares. Esta normativa considera muy grave carecer de permiso municipal o no tenerlo en vigor, así como captar clientes sin disponer de la correspondiente licencia.

La intervención se enmarca en las actuaciones de la Policía Local contra el intrusismo en el sector del taxi, un fenómeno que se intensifica durante los meses de temporada turística debido al aumento de la demanda de transporte.

Desde el Ayuntamiento han destacado la colaboración que mantienen con el Consell de Ibiza para combatir este tipo de prácticas y reforzar la vigilancia sobre los servicios de transporte que operan en la isla.

La denuncia de este jueves se suma a otras actuaciones desarrolladas durante la temporada alta. En julio de 2025, la Policía Local de Ibiza denunció también a un taxi procedente de Barcelona que estaba prestando servicio de manera ilegal en la ciudad.

En aquella intervención, el propietario del vehículo fue denunciado por una infracción muy grave, con una sanción prevista igualmente de entre 1.001 y 6.000 euros.

Las actuaciones forman parte del dispositivo de vigilancia reforzado durante la temporada turística para detectar y perseguir la prestación irregular de servicios de taxi en Ibiza.