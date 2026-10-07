Ángel Torres descarta el fichaje de Carvajal por el Getafe: «No es posible hacerlo»

Ángel Torres ha tenido un día muy movido en las oficinas del Getafe. La operación para hacerse con los servicios del lateral derecho parecía prácticamente cerrada. Sin embargo, en unas breves declaraciones durante la mañana de este miércoles se ha encargado de zanjar el culebrón de Dani Carvajal: «No hay nada, se ha roto todo».

Las palabras del presidente del presidente del club madrileño han sido un golpe muy duro para la afición, que veía la posibilidad de sumar a un seis veces ganador de la Champions a sus filas. Al tratarse de una decisión tan repentina, aún había cierto desconcierto pese a la negación tajante. No obstante, horas después el empresario se ha reafirmado en su postura: «No hay stand by que valga. No es posible hacerlo».

ÁNGEL TORRES, presidente del Getafe, vuelve a hablar sobre DANI CARVAJAL ❌ «No me tiene que decir nada porque no he hablado con nadie» ⚠️ «No hay standby que valga. No es posible hacerlo» #TRENDING https://t.co/ATdiEcghmA — DAZN España (@DAZN_ES) October 7, 2026

Este cambio drástico ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro de Carvajal. 24 horas antes parecía que solo quedaba cerrar el acuerdo con la Liga, algo que reconoció el mismo Ángel Torres. El dirigente azulón confirma que no hay conversaciones pendientes: «No me tienen que decir nada porque no he hablado con nadie».

El Getafe se ha quedado sin el que podría haber sido uno de los fichajes más reconocidos de su historia. El lateral tendrá que continuar las negociaciones con el resto de equipos para poder reanudar su carrera. Si la idea sigue siendo no moverse de la capital, el Leganés podría soñar con un fichaje galáctico para la segunda división, con una oferta más emocional que atractiva a nivel económico.

A Carvajal le toca seguir buscando

El ex del Real Madrid todavía no ha encontrado ningún proyecto al que unirse. A sus 34 años el tiempo no le ofrece un gran margen para decidir, pero el jugador sigue entrenándose para no perder la forma y estar al 100% cuando vuelva a vestirse de corto.