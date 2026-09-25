El alemán detenido contrató a dos matones para secuestrar y golpear a un inquilino para que abandonara su finca

El hombre de 47 años habría contratado a los dos matones de Palma para dar un «toque de atención» a un inquilino para que abandonara su finca. Los tres implicados han sido detenidos y han pasado a disposición judicial.

La investigación sobre el secuestro y la brutal paliza a un hombre abandonado, maniatado y ensangrentado en la carretera de s’Aranjassa, en Palma, ha permitido esclarecer el origen del violento episodio. Un ciudadano alemán de 47 años detenido por la Policía Nacional habría contratado a dos matones para secuestrar y golpear a su inquilino por un conflicto relacionado con una finca, más concretamente, para que abandonara la vivienda donde residía y que era de su propiedad.

Los tres presuntos implicados han sido detenidos y han pasado a disposición judicial después de que los investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional reconstruyeran las circunstancias del secuestro y la posterior agresión. La víctima fue secuestrada, golpeada y maniatada antes de ser trasladada hasta la carretera de s’Aranjassa, donde los agresores la abandonaron en una cuneta, gravemente herida.

Uno de los detalles más llamativos del caso es que el hombre, pese a encontrarse malherido y maniatado, consiguió utilizar el teléfono para llamar a su hija y a otra persona. Durante esas llamadas pudo explicar lo que le había ocurrido y pedir ayuda desde la cuneta.

Poco después, varios ciudadanos que circulaban por la zona encontraron al hombre y acudieron en su auxilio. Los particulares lo trasladaron hasta las inmediaciones del restaurante Don Caracol, donde solicitaron asistencia sanitaria.

La víctima presentaba numerosas heridas por todo el cuerpo y tuvo que ser atendida por los servicios de emergencia antes de ser trasladada a un centro hospitalario para recibir tratamiento por las lesiones sufridas.Las pesquisas han permitido determinar que víctima y presuntos agresores se conocían y que el origen del ataque estaría relacionado con un conflicto por una finca. Según la investigación, el ciudadano alemán habría contratado a los otros dos implicados para llevar a cabo la acción contra el vecino.

El objetivo habría sido dar un «toque de atención» a una persona del entorno, aunque los investigadores continúan trabajando para esclarecer todos los detalles del conflicto y determinar exactamente qué llevó al grupo a actuar de esta manera.

En un primer momento se pudieron plantear diferentes hipótesis sobre el móvil de la agresión, pero las pesquisas policiales apuntan a que el caso no estaría relacionado con las drogas y que el origen se encontraría en el conflicto de carácter personal relacionado con la finca.

La Policía Nacional trata ahora de concretar el papel que desempeñó cada uno de los tres detenidos en el secuestro y la agresión. El ciudadano alemán, señalado como la persona que habría contratado a los otros dos hombres, permanece a disposición judicial junto a los otros presuntos implicados.

El caso comenzó a trascender después de que OKBALEARES adelantara en exclusiva el hallazgo de un hombre maniatado y gravemente herido en una cuneta de la carretera de s’Aranjassa. Los avances de la investigación han permitido ahora conocer que detrás de aquella escena habría un secuestro presuntamente planificado por un conflicto relacionado con una finca.