La Reina Sofía estrena agenda en Nueva Orleans con la tendencia más salvaje del otoño y un as bajo la manga: su tortuga de oro

La Reina Sofía ha comenzado su agenda en Nueva Orleans con una elección de moda que se sale ligeramente de sus habituales estilismos clásicos y demuestra que el armario de una royal también puede tener su punto cañero. La madre de Felipe VI ha viajado hasta Estados Unidos para participar en los actos del III Simposio ‘America&Spain250’ y ha inaugurado en la Universidad de Tulane la exposición Spain, Spanish America and the Atlantic World in an Age of Revolution. Para una cita de marcado carácter cultural e histórico, Doña Sofía ha apostado por un conjunto en blanco y negro en el que todas las miradas se han ido directamente a la prenda protagonista: una blusa de estampado de cebra firmada por Alejandro de Miguel. Una elección que, lejos de resultar excesiva, consigue actualizar el clásico animal print y demuestra que las tendencias no entienden de edades cuando se llevan con la dosis justa de personalidad.

La cebra se ha convertido en uno de los estampados protagonistas de la temporada de otoño, tomando el relevo del leopardo que durante los últimos años había monopolizado el universo del animal print. Sus rayas negras sobre fondo blanco o crudo tienen un efecto diferente al de las tradicionales manchas felinas: resultan gráficas, sofisticadas y, dependiendo de cómo se combinen, pueden aportar desde un punto rockero hasta una estética mucho más elegante. La Reina Sofía ha escogido precisamente la segunda vía. Su blusa presenta una silueta holgada, con manga larga y cuello camisero, y está recorrida por rayas negras irregulares que se dibujan en diferentes direcciones, aportando movimiento a una prenda que por sí sola ya tiene suficiente fuerza como para convertirse en el centro absoluto del estilismo.

El diseño pertenece a Alejandro de Miguel, uno de los nombres que se ha convertido en habitual en el vestidor de la Reina Sofía durante los últimos años. El diseñador manchego ha sido responsable de algunos de los looks más recientes de la emérita y vuelve a demostrar con esta elección que conoce bien el equilibrio entre la elegancia que requiere una aparición institucional y ese pequeño giro de tendencia que evita que el resultado sea demasiado previsible. En esta ocasión, además, la elección de una blusa estructurada y de corte amplio permite que el estampado tenga presencia sin necesidad de añadir ningún otro elemento llamativo. La prenda tiene personalidad suficiente por sí sola, y precisamente por eso el resto del look funciona como acompañamiento y no como competencia.

Doña Sofía ha combinado la camisa de cebra con un pantalón blanco de tiro alto y pierna ancha, una elección especialmente acertada para rebajar la intensidad del estampado y construir una silueta mucho más limpia. En lugar de introducir negro en la parte inferior y convertir el conjunto en un bloque de blanco y negro más rotundo, la emérita ha optado por mantener la luminosidad del estilismo con el pantalón en blanco, recogiendo así el fondo de la blusa. El resultado es un conjunto cómodo y elegante que deja claro dónde está el foco. Además, el pantalón de pierna ancha aporta movimiento y evita que la camisa de corte holgado haga que el conjunto resulte demasiado pesado.

La Reina Sofía también ha recurrido a uno de sus broches, colocado sobre la camisa: una tortuga dorada que se convierte en uno de los detalles más curiosos del estilismo. A ello suma pequeños pendientes y varias piezas de joyería. En las muñecas, la Reina Sofía ha incorporado pulseras y brazaletes, entre ellos una pieza dorada con charms y detalles de color que introduce una pequeña pincelada diferente en un estilismo dominado por el blanco, el negro y los tonos dorados. El reloj también se mantiene dentro de esa misma gama. Son detalles que podrían haber pasado desapercibidos en un conjunto más recargado, pero que aquí funcionan precisamente porque el resto del estilismo mantiene una línea muy limpia.

El bolso blanco y los zapatos a tono terminan de cerrar una propuesta en la que la comodidad tiene un papel fundamental. Nueva Orleans recibe estos días a la Reina Sofía con temperaturas todavía elevadas y una humedad considerable, por lo que la elección de prendas amplias y tejidos con cierta estructura resulta también práctica. La camisa se lleva por fuera del pantalón y la silueta general evita cualquier sensación de rigidez. Es un look pensado para una jornada de agenda oficial que exige elegancia, pero que no necesita recurrir a un traje de chaqueta convencional para conseguirla.

La agenda de la Reina Sofía en Nueva Orleans

Más allá de la moda, la visita de la Reina Sofía a Nueva Orleans tiene un importante componente cultural e histórico. Su primera cita ha tenido lugar en la Universidad de Tulane, donde ha inaugurado la exposición dedicada a España, la América española y el mundo atlántico durante la época de las revoluciones. La muestra reúne documentos y materiales que permiten recorrer las relaciones históricas entre España, Hispanoamérica y Estados Unidos, dentro de las actividades organizadas por el III Simposio ‘America&Spain250’. Después de esta primera cita, Doña Sofía continuará durante los próximos días con una agenda centrada en el legado español en Luisiana y en la figura de Bernardo de Gálvez, además de participar en distintos actos del simposio y encontrarse con descendientes de españoles en la región.