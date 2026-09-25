La confesión de Kim Cattrall sobre Sarah Jessica Parker que cambia la imagen de su relación fuera de ‘Sexo en Nueva York’: «Nunca fuimos amigas»

La serie Sexo en Nueva York se estrenó en 1998 en HBO y, aunque han pasado más de 28 años sigue estando de actualidad. Después de 6 temporadas y 94 episodios, sus protagonistas las actrices Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon se han convertido en grandes estrellas. Aunque ya cada una ha tomado su propio camino, la relación entre estas actrices siempre se había definido por sus amigos más cercanos como buena y se decía que las cuatro protagonistas de la serie se llevaban bien fuera del set de rodaje. Pero en los últimos años han comenzado los rumores de que las actrices Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker, en particular, chocaban constantemente. Las actrices, que interpretaban a la periodista Carrie Bradshaw y la relaciones públicas Samantha Jones respectivamente, parece ser que no se llevan nada bien desde hace muchos años.

Esta mala relación entre las actrices se confirmó cuando Kim Cattrall concedió una entrevistas al periodista Piers Morgan en octubre de 2017, dentro del programa británico Piers Morgan’s Life Stories, En este polémica entrevista ella confirmó que nunca fue amiga de Sarah Jessica Parker, Kristin Davis o Cynthia Nixon. Declaró que su relación era exclusivamente de «colegas» de trabajo y que sus compañeras llegaron a ser «tóxicas».

La mala relación con Sarah Jessica Parker con Kim Cattrall

Sobre su relación con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall apuntó a que «pudo haber sido mucho más amable». «Éramos colegas y, en muchos sentidos, esa es una base más saludable. De verdad creo que podría haber sido un poco más amable. No sé cuál es su problema, nunca lo supe», explicó en la entrevista la conocida actriz.

La actriz dijo muy claro una frase que quedó para la posteridad y con la que describió de forma muy exacta su relación: «Nunca hemos sido amigas». En la raíz del problema puede estar el diferente salario de las cuatro actrices y como a partir de la segunda temporada de la serie Sexo en Nueva York, Sarah Jessica Parker fue nombrada productora ejecutiva y su sueldo aumentó de una forma desproporcionada con el de sus compañeras.

Según los rumores Sarah Jessica Parker llegó a ganar más de 3 millones de dólares por episodio, mientras que Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon solo obtenían unos 350.000 dólares por capítulo. Una diferencia abismal que fue una de las causas de los roces entre las cuatro actrices protagonistas de la serie Sexo en Nueva York.

Además, en la entrevista programa británico Piers Morgan’s Life Stories, Kim Cattrall explicó que debido a los agotadores horarios de grabación de la serie que duró 6 años y que podían suponer hasta 19 horas diarias, ella tomó la decisión de no tener hijos. Más tarde se arrepintió a los 40 años y se sometió a diversos tratamientos de fertilización asistida (FIV) junto a su esposo en ese momento, pero al final volvió a renunciar a tener hijos.

Los caminos separados de las dos actrices

Las cuatro actrices rodaron también en 2008 la cinta Sexo en Nueva York: La película y en 2010 Sexo en Nueva York 2. Pero cuando se iniciaba el proyecto de una tercera película de la franquicia, la actriz Kim Cattrall se negó a volver a interpretar al personaje de Samantha Jones. Aunque en ese momento le llovieron los reproches la actriz explicó ya había dicho «no» hace mucho tiempo y que su rechazo no se debía a demandas de diva o exigencias económicas.

Debido a esta negativa volvieron a saltar los rumores de las tensiones de la actriz con el resto del equipo creativo y con Sarah Jessica Parker. El proyecto fue cancelado de forma definitiva por Warner Bros. en 2017 y al final en 2021 se estrenó en televisión un spin-off llamado And Just Like That… que no contó con la presencia de la actriz Kim Cattrall. Esta serie se puede ver en Max y ya cuenta con tres temporadas.

Con el tiempo tanto Kim Cattrall como Sarah Jessica Parker han logrado construir sus propios caminos en el mundo del cine. La actriz Kim Katrall protagonizó en 2010 la película Conociendo a Mónica Velour y en 2023 ha participado en Todo sobre mi padre protagonizada por el cómico Sebastian Maniscalco y el actor Robert De Niro.

También la actriz Sarah Jessica Parker ha seguido con su carrera en películas como Tentación en Manhattan (2011), Noche de fin de año (2011), Todos los caminos conducen a Roma (2015), Here and Now (2018) y El retorno de las brujas 2 (2022), entre otras. También ha participado en las series Glee (2012–2013), Divorce (2016–2019) y, como hemos ya comentado, en And Just Like That… (2021–2025).

Aunque es tarde para una reconciliación de las cuatro actrices y cada una ha seguido caminos separados, siempre es una delicia ver las dos primeras películas de Sexo en Nueva York y «comprobar la química» entre sus protagonistas.