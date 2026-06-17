Adiós a una de las series más icónicas de los 2000: desaparece de Netflix a partir de este día y es oficial

En 1998 se estrenó en Estados Unidos Sexo en Nueva York que se ha convertido en una de las series más populares de este siglo. Esta serie romántica y dramática creada por Darren Star para HBO ha sobrevivido estos años en las plataformas de streaming gracias a las que muchos espectadores han visto por primera vez la serie o han vuelto a disfrutar de las aventuras en Nueva York de cuatro mujeres: Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York y Miranda Hobbes. Pero todo no dura eternamente y según la información mostrada por la propia plataforma de streaming Netflix, Sexo en Nueva York dejará de estar disponible el próximo 30 de junio. Esta icónica serie consta de seis temporadas y 94 episodios y si todavía no la has visto, recuerda que tienes poco tiempo para empezar a disfrutar de su historia en esta plataforma de streaming.

La serie de comedia dramática Sexo en Nueva York está ambientada en Nueva York, la ciudad que nunca duerme y cuenta la historia de cuatro mujeres cuyas edades están entre los treinta y cuarenta años y se centra en sus relaciones de amistad y amor. Esta serie está basada en una adaptación del libro del mismo nombre escrito por Candace Bushnell. Además de la trama, Sexo en Nueva York destaca por la interpretación de sus cuatro protagonistas que gracias a esta serie se convirtieron en estrellas: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon.

¿De qué trata la serie Sexo en Nueva York?

Esta serie cuenta la historia de la escritora y periodista Carrie Bradshaw, la cual se encarga de una columna en la que analiza las relaciones sentimentales y la sexualidad. Carrie es una amante de la moda y de los zapatos, sobre todo de los “Manolos” con los que se recorre todos los días las calles de Nueva York. Sus amigas son Miranda Hobbes, Charlotte York y Samantha Jones, tres mujeres que están pasando por diferentes etapas vitales y que se apoyan mutuamente en los momentos difíciles de sus relaciones laborales y sentimentales.

Lo mejor de la serie son esos momentos mágicos de reunión de las cuatro mujeres en los que predomina el humor y la solidaridad entre ellas. Gracias a esta escenas la serie logró conectar con toda una generación de mujeres que se convirtieron en fieles seguidoras.

En cuanto al reparto de Sexo en Nueva York las protagonistas son las actrices Sarah Jessica Parker que da vida a la escritora Carrie Bradshaw, Kim Cattrall el de la publicista como Samantha Jones, Cynthia Nixon a la abogada Miranda Hobbes y Kristin Davis a la marchante de arte Charlotte York. Además, en el reparto están actores como Chris Noth que da vida a John James Preston, el misterioso Mr. Big, Willie Garson a Stanford Blatch, el mejor amigo de Carrie y Mario Cantone como Anthony Marentino, un organizador de eventos.

Otras ficciones sobre esta serie

El éxito de esta serie logró su expansión en un primer momento con dos películas que triunfaron en las salas de cine de todo el mundo, Sexo en Nueva York: La película, la cual se estrenó en 2008 y Sexo en Nueva York 2 que se pudo ver en 2010. Estas dos cintas están disponibles en España en las plataformas de streaming Max y Movistar Plus+.

Además, en estrenó en 2021 una secuela de la serie con el título And just like that… que se puede ver en Max y en la que tres de sus protagonistas Carrie, Miranda y Charlotte se enfrentan a una nueva etapa de sus vidas pero siguen apoyándose en los momentos difíciles. La ausencia de Kim Cattrall, la actriz que interpretaba a Samantha, al principio resulto polémica, pero en cuanto se estrenó sus seguidoras se engancharon a esta nueva serie y a las aventuras de las tres protagonistas.

Las protagonistas de la serie And just like that… son de nuevo las actrices Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon y Kristin Davis y en el reparto están actores como Chris Noth, que interpreta el papel de Mr. Big, John Corbett a Aidan Shaw, otro de los novios de Carrie, David Eigenberg, John Corbett, Kyle MacLachlan o Willie Garson, entre otros.

Aunque para muchas seguidoras de esta icónica serie que desaparezca esta serie romántica del catálogo de la plataforma de streaming Netflix va a ser todo un drama, os recordamos que se pueden ver todas sus temporadas en las plataformas de streaming Max y Movistar Plus+. Sexo en Nueva York marcó a todas una generación de mujeres que se identificaron con las aventuras y sus desventuras de sus protagonistas y que seguro seguirán disfrutando con sus 94 episodios en otras plataformas de streaming.