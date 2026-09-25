Omar Montes discrepa sobre los 2.000 euros que debe pagar por la manutención de su hijo: «Prefiero ingresárselo a él en una cuenta»

Nuria Hidalgo, la mujer con la que Omar Montes se convirtió en padre, ha llevado al cantante a los tribunales para reclamar un aumento de la pensión de manutención de su hijo. Tras un largo proceso judicial, la sentencia ha dado la razón a la madre del menor y establece que Omar deberá abonar, a partir de ahora, 2.000€ mensuales, además de hacerse cargo del seguro médico y de los gastos extraordinarios. Cabe destacar que Nuria había pedido en un principio 4.000€ para su hijo. Pero, pese a que no se ha cumplido del todo su petición, sí que ha conseguido un aumento notable de la pensión, teniendo en cuenta que hasta ahora el artista pagaba 450€ mensuales.

El periodista Nacho Gay ha destacado, desde el plató del programa Y ahora Sonsoles, que había podido hablar personalmente con Nuria, quien le ha trasladado que ella en todo momento lo único que ha hecho ha sido luchar por su hijo. «Ella está contenta, pero sabe que a él no le ha sentado bien», aseguraba el comunicador. Como no podía ser de otra manera, la noticia no ha tardado en dar la vuelta a la red y, en medio del revuelo, el intérprete de La rubia ha preferido no mantenerse en un discreto segundo plano, alzando la voz de lo que opina al respecto.

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«Yo prefería ingresarle, en vez de 2.000 a la madre, 3.000 a él en un fondo común, para cuando él tenga 18 años, que lo saque, y tenga más pasta. Pero no sé, parece que prefiere que le ingrese 2.000 a ella en vez de 3.000 al niño. Qué raro me parece, pero…», comenzaba a decir ante los medios. El cantante insitía en que él quería ingresarle el dinero a su hijo para que, cuando fuera mayor, tuviera solvencia económica para lo que él quisiera. «Nunca le va a faltar de nada, pero me gustaría que tuviera su dinerito para lo que él quiera. Pero bueno, parece ser que lo que yo quiero, pues da igual», sentenciaba.

En ese momento, los reporteros les preguntaban sobre si se iba a conformar con esta sentencia y Omar aseguraba que efectivamente no. «Yo le puedo dar a ella lo que le estaba dando, y en vez de ingresarle los 2.000, lo otro que resta, en una cuenta para el niño. Pero no, quiere todo para ella», explicaba.

Tras escuchar las declaraciones de Omar, Nacho Gay desvelaba que, según sus propias informaciones, el artista pidió, a través de su defensa, mantener la pensión a 450€ más el IPC, así como también dijo que no quería pagarle ningún capricho a Nuria. «Dijo que le regalaba muchas cosas al niño y que eso compensaba todo, y que le daba ciertas cantidades de dinero en efectivo y que, por lo tanto, la pensión debería seguir siendo 450 €. Nunca dijo en sede judicial que le quería dar 3.000 €. Y, aparte, no se presentó a los dos actos de conciliación con los que podría haber evitado el juicio», sentenciaba.