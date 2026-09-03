Omar Montes estalla contra Rocío Muñoz, la mujer que asegura estar embarazada de él, y toma medidas legales: «Habla cosas raras»

Omar Montes ha dado un golpe en la mesa. Después de varios meses en los que ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano, el cantante ha dado un paso al frente para contestar públicamente a Rocío Muñoz, la mujer que asegura estar embarazada de un hijo suyo. Recientemente, la mencionada ha acudido a la televisión para contar que se encuentra a punto de dar a luz y que tiene miedo por la vida de su bebé, ya que no deja de recibir amenazas. Unas palabras que han hecho que el intérprete se pronuncie por primera vez al respecto delante de las cámaras.

«Más miedo tengo yo, que tengo a una señora todos los días en la televisión hablando cosas raras», respondía de una manera tajante. En ese momento, los reporteros quisieron preguntarle si había tomado medidas legales, algo que Omar confirmó rápidamente. «Ya las he tomado. Se ha puesto en contacto conmigo una señora que se llama Raquel y que es su socia. Y es que también le ha denunciado, por lo visto, porque le ha estafado en la clínica. Han tenido un problema de huevos», explicaba.

Sin entrar en mayores detalles, Omar Montes se subía rápidamente al coche que le esperaba y, haciendo gala de su particular humor, y al ver que las preguntas de los periodistas no cesaban, decía: «Como no puedo hablar, me voy. Adiós, que vaya bien. Gracias». De esta manera, concluía sin querer defenderse más ni añadir nada al respecto. De hecho, una vez más, no ha confirmado ni desmentido su paternidad.

Las últimas declaraciones de Rocío Muñoz

Rocío Muñoz ha concedido una entrevista al programa Y ahora Sonsoles en la etapa final de su embarazo. En ella, ha confesado que ha llegado a sentir miedo por la vida de su hijo. «Me han amenazado diciendo que se van a llevar a mi hijo el día del parto. […] No conozco a ninguna madre que haya tenido que pasar el embarazo que yo estoy pasando, cuando desde el minuto uno le dije que se desentendiera, que no quería nada de él y que me dejara tranquila. Creo que no es justo. Cualquier madre me entendería. No me lo merezco», expresaba.

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En cuanto a la prueba de paternidad, Rocío ha anunciado que la llevará a cabo para demostrar que no miente. «La demanda ya la tengo casi terminada. Y una vez que nace el niño, entonces se presenta. Antes no se puede presentar si no hay niño. […] Yo solo voy a presentar la demanda y luego será el juez quien decida si hay una manutención y cuánta. Pero que a mi hijo no le va a faltar de nada, eso lo tengo claro. Ya sea por el padre, por mí o por ambos. […] Estoy tranquila porque sé que va a salir positiva. Y él lo sabe, porque lo ha confirmado muchas veces en su entorno. Yo creo que a partir de ahora, como se va a esclarecer la paternidad, ya no va a haber dos bandos. Ya no se va a debatir si es su hijo o no», sentenciaba.