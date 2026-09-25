Excavan una montaña de Austria y encuentran 305 metros de túneles y cámaras para extraer sal de hace 7.300 años: algunas llegaban a 24 metros de ancho y 20 de alto

Hallstatt, un pequeño pueblo austriaco, ha vuelto a dar que hablar con un nuevo yacimiento bajo tierra. Las investigaciones arqueológicas del Museo de Historia Natural de Viena han hallado un vasto sistema de antiguas galerías de extracción de sal, una actividad que data de hace unos 7.300 años. Los trabajos facilitan reconstruir cómo las comunidades penetraban en el macizo para llegar a este material.

Los arqueólogos han acreditado cerca de 305 metros de cámaras mineras y túneles dispuestos en el interior de la montaña austriaca. Estos hallazgos no forman una única concavidad, sino un conjunto de espacios que, en determinadas ubicaciones, corren paralelamente unos por encima de otros.

Algunas de las estructuras fueron halladas gracias a perforaciones geológicas que favorecieron la detección de sectores ignorados hasta el momento. Su distribución demuestra que los trabajadores avanzaban persiguiendo las vetas de sal y ahondaban cuando descubrían nuevas concentraciones.

El tamaño de algunas cámaras facilita comprender la dimensión que llegó a tener esta actividad. Según la información de la agencia austriaca APA, algunas llegaron a unos 24 metros de ancho por casi 20 metros de alto. La minería de sal no surgió de la nada durante la Edad del Hierro, ya que los habitantes neolíticos iniciaron estas explotaciones hace en torno a 7.300 años. Picos de piedra y asta recuperados en distintos puntos avalan este dato.

Una mina que ha estado activa durante milenios

La producción alcanzó uno de sus momentos cumbre hacia 1.200 a. C., al final de la Edad del Bronce, cuando se habrían extraído 1.500 kilos diarios de sal. La prolongación de esta explotación en el tiempo dotó a esta ubicación alpina de ser uno de los centros mineros más longevos de Europa. El museo manifiesta que las extracciones durante la prehistoria fueron el preámbulo de cambios en tecnología, transporte y organización del trabajo. Esto justifica el peso económico que Hallstatt adquirió durante siglos.

El subsuelo conserva más elementos aparte de las huellas de las excavaciones. Los investigadores se han topado con herramientas rotas con diferentes procedimientos de enmangado, recipientes de madera con restos de comida, trozos de ropa y residuos humanos. La propia sal posibilita la excelente conservación de dichos materiales orgánicos. Gracias a ella, además de conocer cómo arrancaban el material, se explica la rutina de quienes trabajaban durante largas jornadas en la mina.

Los desprendimientos, a la orden del día

Estas actividades mineras no se libraron de los desprendimientos. Grandes desprendimientos de tierra paralizaban la producción y obligaban a reorganizar el trabajo subsuelo. El responsable de las excavaciones del departamento de Prehistoria del museo, Daniel Brandner, contó a APA que logró recuperarse tras esos imprevistos. «Pero la minería siguió y siguió», y añadió: «Era una comunidad muy resistente que volvía a suministrar sal pocos años después de estos deslizamientos».

Los estudios prosiguen porque los especialistas creen que todavía puede haber más cámaras ocultas. El análisis de los restos recuperados tiene como objetivo reconstruir con más precisión cómo trabajaban, se alimentaban y movían los minerales más pesados. Los hallazgos forman parte del conjunto declarado Patrimonio Mundial de la Unesco Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut y mantienen una singularidad en el tiempo: la sal sigue siendo el núcleo económico del municipio.