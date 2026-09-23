La paleontología se asombra ante el hallazgo de un fósil de mastodonte con un molar intacto después de al menos 10.000 años

Un molar fosilizado de mastodonte apareció intacto en el lecho de un arroyo, dentro de una reserva natural del condado de San Mateo, en California (Estados Unidos). La pieza tiene una antigüedad estimada en unos 10.000 años y salió a la luz durante trabajos de campo de un proyecto de mejora de hábitat.

El Distrito Regional de Espacios Abiertos de Midpeninsula, conocido como Midpen, anunció el hallazgo en septiembre de 2026. El equipo de campo trabajaba para mejorar el hábitat de la rana de patas rojas de California, una especie amenazada, cuando encontró el molar.

El fósil de mastodonte que sorprende a la paleontología en California

La geóloga Brigid Lynch, de la consultora Balance Hydrologics, fue quien localizó la pieza durante una inspección del terreno. Lynch creyó al principio que se trataba de una roca con una forma inusual, hasta que el equipo confirmó que era un molar de mastodonte en un estado de conservación excepcional.

Lynch reconoció que «como geóloga, he salido al campo y he visto de todo, pero nada tan emocionante como esto».

¿Qué es el mastodonte del Pacífico, la especie identificada en el molar?

El molar pertenece a un mastodonte del Pacífico (Mammut pacificus), una especie reconocida como distinta del mastodonte americano hace relativamente poco tiempo. Así, se diferencia por una dentadura más estrecha y una estructura ósea propia, rasgos que los especialistas usan para separarla de su pariente más conocido.

La especie habitó la región durante el Pleistoceno, la época geológica que terminó hace unos 11.700 años, junto a otra megafauna hoy extinta como el perezoso terrestre de Jefferson y los mamuts. Los mastodontes se alimentaban de vegetación y compartieron paisaje con estos animales de gran tamaño hasta su desaparición.

La reacción del paleontólogo Wayne Thompson ante el estado del molar

Wayne Thompson, paleontólogo y propietario de Pacific Paleontology, examinó la pieza y la describió como el molar de mastodonte más completo hallado en la zona. Para Thompson, se trata además del ejemplar más espectacular que vio en su carrera dedicada a la paleontología regional.

Thompson explicó que «el diente está en una condición impecable. Es el molar de mastodonte más completo de nuestra zona, y el más espectacular que he visto. Sentí escalofríos de la cabeza a los pies. Es otra pieza que encaja en el rompecabezas de la Edad de Hielo».

Por su parte, Christine Garcia, curadora de la Colección de Especímenes de Geociencias de la Universidad de Stanford, explicó que «los fósiles son nuestra única oportunidad de asomarnos a la biodiversidad del pasado». Añadió que estudiarlos permite comprender mejor el pasado de la Tierra y su fauna, y tomar mejores decisiones para que los ecosistemas actuales prosperen, en declaraciones recogidas por Midpen.

El destino del fósil en la Universidad de Stanford

Tras el hallazgo, Midpen donó la pieza a la Universidad de Stanford (Escuela Doerr de Sostenibilidad). Allí, un equipo de investigadores realizará una datación por carbono para precisar la antigüedad exacta del molar y le hará un escaneo en tres dimensiones que permitirá imprimir una réplica con fines educativos.

La copia impresa quedará disponible para actividades de divulgación de Midpen, mientras el original permanece bajo estudio en Stanford. El proyecto de mejora de hábitat que llevó al hallazgo, centrado en proteger a la rana de patas rojas de California, sigue en marcha en la reserva.

Para Matt Sharp Chaney, biólogo de Midpen, el hallazgo confirma la importancia del trabajo de conservación de la agencia. Chaney señaló que «que hubiera mastodontes en este mismo paisaje que habitamos hoy deja muy claro lo importante que es el trabajo que hacemos para evitar que las especies desaparezcan para siempre».