Hito histórico de la arqueología española: recuperan en Huelva 8 sandalias de esparto, algunas del imperio Romano y otras de la Edad de Hierro

Un equipo de arqueólogos ha recuperado en Huelva ocho suelas de sandalias de esparto en el antiguo distrito minero de Riotinto. Se trata de uno de los conjuntos de calzado vegetal mejor conservados de toda la península ibérica.

El estudio, publicado en la revista científica Pyrenae (revista de la Universidad de Barcelona) en 2026, y está firmado por especialistas de la Universidad de Granada y la Universidad de Sevilla. Las piezas aparecieron en depósitos de ceniza dentro de los patios de un antiguo taller metalúrgico.

La datación por radiocarbono sitúa parte de este calzado hace más de 2.300 años. Algunas suelas corresponden al Imperio romano y otras a la Edad de Hierro, lo que apunta a una actividad muy prolongada en el mismo enclave.

¿Qué se ha encontrado en las minas de Riotinto de Huelva?

Un grupo de investigadoras halló calzado del imperio romano e identificó ocho suelas de calzado fabricado con esparto (Stipa tenacissima), una planta fibrosa muy abundante en el sur de la península y conocida por su enorme resistencia. Las sandalias se localizaron en el sector Nuevo Filón Norte 1 del yacimiento de Urium, en pleno corazón de la cuenca minera de Riotinto.

La investigación está encabezada por Macarena Bustamante-Álvarez, de la Universidad de Granada. Cuatro de los ejemplares se identificaron como sandalias del pie izquierdo y dos del pie derecho, y la mayoría mostraba un desgaste intenso, con tiras ausentes y estructuras deformadas por el uso, según Arkeonews.

En el proyecto participan también especialistas del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, que han analizado las piezas junto al equipo de Granada.

¿A qué época pertenecen las sandalias de esparto?

La datación por radiocarbono aplicada a tres de las suelas ofreció cronologías distintas. Una se fechó en época romana temprana, entre el año 28 y el 124 d. C. Otra correspondió a la Edad de Hierro final, entre el 360 y el 205 a. C., y una tercera se situó entre el 175 y el 56 a. C.

Estas fechas confirman que el yacimiento de Urium tuvo una ocupación muy larga. Los autores del trabajo calculan una actividad repetida en el enclave desde aproximadamente el 382 a. C. hasta el 201 d. C., dentro del gran distrito minero de Hispania. El análisis cronológico se apoyó en el Laboratorio Singular de Arqueometría de la Universidad de Granada.

El trabajo artesanal del esparto en la antigua Hispania

La confección de las sandalias de esparto revela un conocimiento muy preciso del material. Los artesanos reforzaron con cuerdas gruesas las zonas que soportaban más peso y reservaron las cuerdas más finas y flexibles para las uniones y las partes que necesitaban moverse con el pie.

Las suelas medían entre 17 y 25 centímetros de longitud. El esparto fue una fibra resistente y muy accesible, empleada durante siglos en la Península Ibérica para fabricar calzado, cestería y cuerdas en entornos domésticos y de trabajo.

Un hallazgo excepcional en la cuenca minera de Huelva

El distrito de Riotinto fue uno de los grandes centros de extracción de metales de la antigua Hispania. La aparición de este calzado en un taller metalúrgico lo conecta con la vida diaria de quienes trabajaban en las minas, el cual es un estrato social del que casi nunca se conservan restos orgánicos.

El estudio también compara estas suelas de esparto con otros ejemplos de calzado vegetal documentados en distintos puntos de la Península Ibérica, por lo que el hallazgo de Huelva se sitúa dentro de una tradición artesanal mucho más amplia.