Antonio Turiel, científico: «En 2035 en España se espera alcanzar los 50 grados si no ponemos límites reales al cambio climático»

El verano de 2026 se ha convertido en el más cálido de España desde 1961, año en el que comenzó la serie histórica oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Además, un grupo de climatólogos del organismo ha reconstruido los registros hasta 1869 y sus conclusiones sitúan a este verano como el más caluroso de toda la serie, al menos desde ese año. El estudio cifra en 24,5 °C la temperatura media registrada durante el verano en la España peninsular, una cifra que se sitúa 2,4 °C por encima del promedio correspondiente al periodo 1991-2020. Asimismo, este valor supera en 0,3 grados el registrado en el verano de 2025, que hasta ahora mantenía el récord de la serie oficial iniciada en 1961.

En este contexto, Antonio Turiel Martínez, investigador científico y físico, plantea diferentes escenarios de aumento de la temperatura global para explicar cómo podría evolucionar el clima de Madrid en las próximas décadas. Según sus estimaciones, incluso si el calentamiento finalmente se mantiene por debajo de los niveles previstos en los escenarios más extremos, la capital seguiría enfrentándose a olas de calor intensas.

Calor extremo en 2035

#ciencia #divulgacion #geopolitica #AprendeEnTikTok ♬ Fallen D. – Undoing @caiman_libre ⚠️El aviso sobre 2035 que nadie quiere escuchar. 50º de máxima en verano. ‼️ Ya hay datos precisos que lo marcan, Antonio Turiel nos explica por qué la ciencia ya le pone fechada hasta miedo que no hablen ningún medio de comunicación sobre esto… Dale al play y saca tus propias conclusiones… #antonioturiel

En declaraciones a «Con p de pódcast», Antonio Turiel advierte de que la Tierra podría dirigirse hacia un escenario de calentamiento de alrededor de tres grados en 2050. Según sostiene el experto, este incremento de la temperatura media supondría que hasta el 60% de la superficie del planeta podría resultar inhabitable para los seres humanos.

«Para entender el impacto en España, basta con trasladar el escenario a Madrid: con el nivel actual de calentamiento, en torno a 1,6 grados, algunos días de verano pueden alcanzar temperaturas cercanas a los 45 grados. Si el calentamiento llegara a los dos grados, una situación que algunos escenarios sitúan alrededor de 2035, Madrid podría enfrentarse a temperaturas de hasta 50 grados. Y, en el peor de los escenarios para 2050, se habla de máximas que podrían aproximarse a los 60 grados, mientras que buena parte de la península ibérica podría registrar durante el verano temperaturas de entre 50 y 60 grados, haciendo que determinadas zonas fueran prácticamente inhabitables», explica.

Por otro lado, un grupo de meteorólogos de Eltiempo.es, encabezado por la doctora en Físicas Mar Gómez, ha elaborado una proyección del escenario más extremo para el verano de 2050 utilizando los datos de la plataforma Adaptecca. De acuerdo con sus estimaciones, las temperaturas podrían alcanzar 49 grados en Sevilla y Córdoba, 48 en Murcia y Granada, 45 en Logroño y Cádiz y hasta 44 en Bilbao.

Más allá del aumento de las temperaturas máxima, el estudio pone el foco en la duración de las olas de calor. Mientras que actualmente no suelen prolongarse más de una semana en ciudades como Barcelona, Cuenca, Madrid o Palma de Mallorca, para 2050 podrían alcanzar 13 días en Barcelona y Cuenca, 12 en Madrid y 11 en Palma.

Asimismo, un estudio elaborado por el Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) señala que, si se mantiene la tendencia de calentamiento registrada entre 1973 y 2022, las precipitaciones en España podrían disminuir entre un 14% y un 20% hasta 2050. Esta reducción supondría una progresiva transformación del clima español, que pasaría de las características mediterráneas actuales hacia un clima de tipo estepario.

Estrés térmico en 2100

Un nuevo estudio realizado por investigadores de las Universidades de Washington y Harvard y publicado en la revista científica Communications Earth & Environment, «para el año 2100, trabajar al aire libre será un desafío durante más de la mitad del año». Según los expertos, la exposición a niveles peligrosos del índice de calor podría aumentar para 2100 entre un 50% y un 100% en buena parte de las regiones tropicales, mientras que en numerosas zonas del planeta el incremento podría multiplicarse entre tres y diez veces.

«Los eventos de calor sin precedentes de los veranos recientes serán mucho más comunes en lugares como América del Norte y Europa. Para muchos lugares cercanos al ecuador, de cara al año 2100 más de la mitad del año será un desafío trabajar al aire libre, incluso si comenzamos a reducir las emisiones», afirma Lucas Vargas Zeppetello, autor principal del estudio en un comunicado.

El estudio señala que, incluso si los países consiguen cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 2 ºC, la frecuencia con la que se superará el umbral considerado «peligroso» podría multiplicarse entre tres y diez veces en Estados Unidos, Europa occidental, China y Japón para 2100. En el escenario más desfavorable, si finalmente no se logra frenar el aumento de las emisiones, las condiciones consideradas «extremadamente peligrosas» podrían convertirse en algo habitual en los países situados cerca del ecuador, especialmente en India y África subsahariana.