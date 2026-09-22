Trump anuncia la construcción de dos bases militares en Groenlandia para dominar del Ártico

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha anunciado en Nueva York la construcción de dos bases militares que catalogó como importantes, con el objetivo de ampliar la presencia americana en el Ártico y el Atlántico Norte.

Trump ha participado este martes en la Asamblea General de la ONU, donde abordó la crisis con Groenlandia. Trump confirmó que finalmente firmará un acuerdo este martes con Dinamarca, al que valora como un comienzo «inédito»

Trump asegura que su nación controlará permanentemente la seguridad de Groenlandia con presencia militar y adelantó la construcción de dos bases militares que catalogó como importantes, con el objetivo de ampliar la presencia americana en el Ártico y el Atlántico Norte.

Además, expresó con entusiasmo que el acuerdo no solo es favorable para Estados Unidos, sino para Europa: «Será una relación fantástica», agregó. Ha remarcado que las negociaciones han durado mucho tiempo a lo largo de la historia por parte de varios presidentes por ese motivo lo celebra con jubilo.

El mandatario valoró el poderío militar de Estados Unidos y que no dudara en usarlo para defender los intereses de la nación en cualquier parte del mundo. «Vamos a usar el poder americano, incluido el militar si es necesario, para crear un futuro seguro para todos nosotros», exclamó Trump.

Este martes, Trump junto a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, firmarán un acuerdo para reforzar la seguridad de Groenlandia. «Estados Unidos y Dinamarca han sido amigos y este día es importante en nuestra larga cooperación», aseguró Frederiksen.

«Hace 25 años suscribimos un acuerdo de defensa de Groenlandia y hoy firmamos uno mejor», expresó la ministra danesa, que adelantó que este pacto perdurará en el tiempo.

Trump: «El acuerdo de paz llegará rápidamente»

Con relación a la guerra entre Rusia y Ucrania, anunció que próximamente «llegará un acuerdo rápidamente». Aseguró que están trabajando estrechamente con los presidentes Volodímir Zelenski y Vladimir Putin para revertir la situación y que llegue la paz para sus pueblos. «Creo que ocurrirá más rápido de lo que piensa la gente. Estas palabras llegan luego del ataque con drones por parte de Ucrania el domingo, donde destruyó parte de una refinería estratégica de Moscú.

Trump asegura que el régimen castrista de Cuba caerá pronto

El presidente aseguró que el régimen cubano es un Estado fallido y que Estados Unidos está trabajando firmemente para que sea derrocado y vuelva la prosperidad en la isla; confirmó que el secretario de Estado Marco Rubio está llevando las negociaciones: «El régimen acabará cayendo», expresó.

Mientras decía estas palabras, la delegación cubana presente en la sala se levantó y se marchó en forma de protesta; el mandatario dejó claro que: «Está fracasando como nunca antes y el pueblo será libre».