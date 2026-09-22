Austria ya es un ejemplo para España: lleva 20 años usando una máquina que renueva las vías del tren completas de una sola pasada y sin parar el tráfico ferroviario

La empresa austriaca Plasser & Theurer fabrica la RU 800 S, una máquina combinada capaz de renovar una vía de tren completa (raíles, traviesas y balasto) en una única pasada continua. El sistema aplica el método de cadena de montaje, que sustituye las obras divididas en tramos por un proceso ininterrumpido a lo largo de toda la intervención.

La máquina ferroviaria de Austria limpia y renueva el lecho de balasto al mismo tiempo que coloca los raíles y las traviesas nuevas. Esa combinación elimina los tiempos muertos entre diferentes obras y reduce los tiempos de trabajos.

¿Cómo renueva la vía la máquina RU 800 S en una sola pasada?

La RU 800 S coloca las traviesas nuevas de forma individual, a los intervalos exactos que necesita cada tramo, mientras sustituye los raíles en el mismo movimiento. El ancho de trabajo de las cadenas excavadoras y de las placas compactadoras se ajusta sobre la marcha, lo que le permite avanzar por puntos estrechos como puentes, muros o barandillas sin frenar el proceso.

Los bordes de andén tampoco son un obstáculo, porque la máquina está equipada específicamente para superarlos. Esa versatilidad la hace apta tanto para tramos abiertos como para estaciones con plataformas próximas a la vía, sin necesidad de retirar antes la infraestructura auxiliar.

¿Por qué la RU 800 S no necesita cortar el tráfico ferroviario?

Desde Plasser & Theurer explican que las líneas quedan abiertas al tráfico ferroviario inmediatamente después de la rehabilitación de la vía. Los trenes pueden circular de nuevo a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora apenas termina el paso de la máquina, sin el periodo de asentamiento que suelen exigir otras obras de renovación.

La empresa aplica, además, la secuencia técnica correcta en cada tramo, ya que limpia el balasto antes de renovar la vía y evita repetir procesos. Esa combinación es, según Plasser & Theurer, la primera solución integrada del mundo que renueva la vía y limpia el balasto de forma simultánea, con suministro de balasto nuevo incluido en el mismo paso.

La compañía desplegó una unidad de este tipo en la línea ferroviaria de Hamburgo a Cuxhaven, en Alemania, donde combinó la renovación de la vía con la limpieza del lecho de balasto en un mismo recorrido.

El objetivo de la empresa es aprovechar al máximo cada corte de vía disponible, ya que las obras ferroviarias tradicionales suelen dividir la limpieza del balasto y la renovación en fases separadas, cada una con su propio cierre de tráfico. La RU 800 S une ambas fases en un solo recorrido y evita así duplicar el tiempo de cierre de la línea.

¿Qué resultados logró la máquina operada por la constructora Swietelsky?

La RU 800 S entró en servicio en abril de 2006, cuando realizó sus primeras intervenciones en obras de la ÖBB y la DB AG, según documentó Plasser & Theurer en la revista técnica Eisenbahningenieur. Desde entonces, Austria acumula veinte años de uso continuo de la máquina.

Una unidad operada por la constructora Swietelsky, en sus primeros 14 años de servicio, renovó casi 2.000 kilómetros de vía mientras limpiaba y purificaba el lecho de balasto en el mismo recorrido. La cifra forma parte del balance histórico que Plasser & Theurer hace sobre el rendimiento acumulado de sus trenes de renovación.

La compañía desarrolla este tipo de trenes de avance continuo desde 1968, cuando presentó por primera vez la tecnología de cadena de montaje aplicada a la renovación de vías. Desde entonces, la perfeccionó hasta lograr máquinas capaces de sustituir kilómetros de vía sin dividir el proceso en fases independientes.

Plasser & Theurer tiene su sede central en Viena y fábricas en Linz y en Purkersdorf, las tres en Austria, desde donde exporta sus máquinas de renovación ferroviaria a numerosos países.