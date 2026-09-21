Tres estudiantes de 16 años filtran microplásticos del agua potable usando las semillas de una fruta y luego los extraen con un imán

Quienes piensan que los adolescentes no tienen nada que aportar a la ciencia se equivocan, ya que todas las semanas hay proyectos de jóvenes que revolucionan la lucha contra el cambio climático. En este caso ha sido el turno de tres estudiantes de 16 años de la India.

Y es que The Earth Prize nombró como ganadores globales a Vivaan Chhawchharia, Ariana Agarwal y Avyana Mehta, de India por su proyecto contra los microplásticos del agua.

Su invento se llama Plas-Stick, y usa polvo magnético de tamarindo para retirar microplásticos del agua. Lo más destacable es que no necesita electricidad y producirlo es barato.

Jóvenes de 16 años usan semillas para eliminar los microplásticos del agua

Lo más llamativo de Plas-Stick es que utiliza semillas de tamarindo desechadas en vez de electricidad. A partir de ellas, desarrollan polvo biodegradable con propiedades magnéticas pensado para actuar sobre agua con microplásticos.

¿Pero cómo funciona? El secreto está en que cuando se añade al agua, el polvo atrae y une las partículas de microplástico hasta formar pequeños grupos visibles. Después, esos grumos son mucho más fáciles de extraer con un imán.

Justamente es ese detalle lo que hace que sea un proyecto muy interesante para las regiones con pocos recursos. Y es que no depende ni de la electricidad ni de ningún sistema complejo de filtración.

De hecho, uno de los aspectos que más se ha valorado a la hora de galardonarlos es que es un proyecto de bajo coste y fácilmente escalable a nivel global.

Además, tiene una función social, y los tres adolescentes tuvieron la idea después de visitar una comunidad rural donde el agua potable se almacenaba en recipientes de plástico compartidos, sin sistemas de filtración.

El proyecto Plas-Stick de tres adolescentes quiere acabar con los microplásticos en India

Quizás el proyecto empezase como un experimento de instituto, pero lo cierto es que Plas-Stick ya ha tenido el reconocimiento suficiente como para ser tenido en cuenta. De momento más de 8.000 estudiantes y profesores lo han probado.

El equipo también contó con el asesoramiento del doctor Rajesh Khandelwal para reforzar las pruebas y el desarrollo de la tecnología. Es decir, el invento aún necesita crecer, pero está dando los pasos necesarios para ser simple, barato y útil.

El siguiente reto será escalar la solución mediante centros de producción descentralizados. La pretensión es llevarlos a las comunidades rurales de la India, para que el agua potable sea segura.

Para conseguirlo, el reconocimiento de The Earth Prize es un punto de partida increíble. El galardón está impulsado desde Ginebra por The Earth Foundation con un programa que ha llegado a más de 21.000 estudiantes en 169 países. También ha concedido más de 431.000 euros desde su creación.

Por qué un proyecto contra los microplásticos del agua ha ganado The Earth Prize

The Earth Prize es una competición ambiental para jóvenes de 13 a 19 años que combina concurso e incubadora de ideas. En su edición de 2026, alrededor de 23.000 personas votaron para elegir al ganador global entre siete vencedores regionales.

Plas-Stick representaba a Asia y ya había recibido más de 10.000 euros para escalar su solución. Después de la votación, se convirtió en el primer ganador global de The Earth Prize procedente de India.

Su triunfo premia una solución nacida para frenar la exposición a microplásticos a través del agua de consumo cotidiano, especialmente en comunidades rurales con menos infraestructura.

Hay que tener en cuenta que más de 2.200 millones de personas carecen de infraestructuras de agua potable gestionadas de forma segura, lo que aumenta la dependencia del agua almacenada y el riesgo de exposición a microplásticos.