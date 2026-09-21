Reino Unido perfora el pozo más profundo de su historia hasta 5 kilómetros bajo tierra y descubre una alternativa real al petróleo

A más de cinco kilómetros bajo la superficie de Cornualles, en el suroeste de Inglaterra, el Reino Unido ha encontrado algo que llevaba décadas buscando: agua extremadamente caliente atrapada en las profundidades de la Tierra que puede utilizarse para producir electricidad. El proyecto United Downs, desarrollado por Geothermal Engineering Limited (GEL), ha puesto en marcha en 2026 la primera planta geotérmica profunda del país. La instalación demuestra el potencial de una fuente energética capaz de funcionar de manera continua, aunque todavía se encuentra lejos de poder sustituir por sí sola al petróleo.

Cinco kilómetros bajo tierra

La clave del proyecto se encuentra en el subsuelo de Cornualles, una región especialmente favorable para la geotermia debido a sus formaciones de granito. Los ingenieros perforaron pozos que superan los cinco kilómetros de profundidad para alcanzar rocas calientes y fluidos subterráneos. Estudios señalan que determinadas zonas del Reino Unido pueden alcanzar temperaturas suficientemente elevadas a profundidades de unos cinco kilómetros para producir electricidad.

En United Downs, el agua extraída desde las profundidades puede superar los 190 ºC. Ese calor se aprovecha mediante un sistema de generación eléctrica y, posteriormente, el fluido puede volver a introducirse en el subsuelo. La idea es utilizar el calor almacenado naturalmente en el interior del planeta sin necesidad de quemar combustibles fósiles para obtenerlo.

Electricidad las 24 horas

Una de las características más interesantes de la energía geotérmica es que no depende directamente de las condiciones meteorológicas. Mientras que la producción solar disminuye durante la noche y la eólica depende de la disponibilidad de viento, el calor del subsuelo permanece disponible de forma continua.

La diferencia fundamental está en lo que se busca al llegar al subsuelo. En lugar de extraer petróleo o gas para quemarlo, la geotermia aprovecha el calor natural de las rocas y del agua subterránea para producir energía. El desarrollo de estas tecnologías está despertando un interés creciente porque podría permitir aprovechar recursos geotérmicos en lugares donde la geología no ofrece los grandes depósitos naturales utilizados tradicionalmente.