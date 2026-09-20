Científicos y la NASA coinciden: la posible colisión del asterioide YR4 con la Tierra prevista para diciembre de 2032 provocaría un cráter de 1km de diámetro

El 2024 YR4 fue reportado por primera vez al Centro de Planetas Menores, organismo internacional encargado de recopilar y distribuir información sobre pequeños cuerpos celestes y sus posiciones, por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS). El aviso se realizó el 27 de enero de 2025 desde Chile.

Tras su descubrimiento, el asteroide alcanzó 3 de los 10 puntos posibles en la escala de Turín. Esta clasificación indicaba que existía al menos un 1 % de posibilidades de que impactara contra la Tierra en un plazo inferior a 10 años y provocara daños a escala local. Se convirtió así en el objeto con mayor nivel registrado desde Apophis, que llegó a alcanzar 4 puntos en 2004. Según los cálculos disponibles actualmente, el 2024 YR4 no supone una amenaza para la Tierra y no requiere nuevas medidas de preocupación relacionadas con la defensa planetaria.

¿Impactará el asteroide 2024 YR4 contra la Tierra?

Cuando recién fue descubierto, el asteroide 2024 YR4 tenía muy pocas probabilidades de impactar contra la Tierra el 22 de diciembre de 2032. Sin embargo, a medida que se realizaron más observaciones del asteroide y se agregaron esos datos a los cálculos de su órbita, se consideró que 2024 YR4 no tenía ninguna probabilidad de impactar contra la Tierra en 2032 y años posteriores.

Si el asteroide atravesara la atmósfera sobre una zona habitada, la explosión aérea provocada por un objeto de entre 40 y 60 metros podría romper cristales y ocasionar daños estructurales leves en una ciudad. En el caso de un asteroide de unos 90 metros, aunque su impacto sería mucho menos probable, los efectos podrían ser considerablemente mayores, con capacidad para derribar viviendas y romper ventanas en zonas mucho más amplias.

«El asteroide 2024 YR4 y otros asteroides cercanos a la Tierra son estudiados por el programa de defensa planetaria de la NASA y la comunidad internacional de astrónomos, expertos en cálculo de órbitas y físicos de impacto, entre otros científicos que participan en la Red Internacional de Alerta de Asteroides. Las nuevas observaciones de este observatorio no solo proporcionan información única sobre el tamaño de 2024 YR4, sino que también complementan las observaciones terrestres de su posición, lo que nos ayuda a comprender mejor su órbita y trayectoria futura.

Algunos compañeros también pudieron utilizar otros telescopios para medir la velocidad de rotación y las propiedades espectrales de 2024 YR4 poco después de su descubrimiento. En conjunto, tenemos una mejor idea de cómo es este asteroide del tamaño de un edificio. Esto, a su vez, nos permite comprender mejor cómo son otros objetos del tamaño de 2024 YR4, ¡incluido el próximo que podría dirigirse hacia nosotros!», concluye Andy Rivkin, astrónomo planetario del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, es el investigador principal del programa Webb Director’s Discretionary Time, utilizado para estudiar el asteroide 2024 YR4.

Aunque 2024 YR4 no supone ningún peligro para la Tierra, sus próximos acercamientos en 2028 y 2032 seguirán ofreciendo una oportunidad de gran interés científico. El 17 de diciembre de 2028, el asteroide pasará a unos ocho millones de kilómetros de nuestro planeta. Mientras, el 22 de diciembre de 2032 se aproximará a unos 270.000 kilómetros, incluso más cerca que la Luna, cuya distancia media respecto a la Tierra es de 384.400 kilómetros. Aunque no existe motivo de alarma, los astrónomos esperan aprovechar ambos encuentros para observar con mayor detalle 2024 YR4.

¿Podría impactar en la Luna?

Los primeros cálculos de su órbita señalaban una pequeña posibilidad de que 2024 YR4 chocara contra la Luna el 22 de diciembre de 2032. Sin embargo, las nuevas observaciones realizadas por el telescopio espacial James Webb en febrero de 2026 permitieron precisar mucho más la trayectoria del asteroide y descartar definitivamente una colisión con la Luna. Pero, ¿qué habría sucedido si 2024 YR4 hubiera chocado con la Luna? Aunque el posible impacto de 2032 ya está descartado, los científicos analizaron sus consecuencias:

La órbita lunar no habría cambiado, ya que un asteroide de este tamaño no tendría capacidad para producir un cambio medible en la órbita que nuestro satélite mantiene alrededor de la Tierra.

La colisión podría haber liberado una energía equivalente a entre 5 y 6,5 megatones de TNT y generado un cráter de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro. Sería pequeño frente a la enorme cuenca Polo Sur-Aitken, cuyo diámetro supera los 2.400 kilómetros.

El impacto probablemente habría sido visible desde nuestro planeta, de forma comparable, aunque a una escala diferente, al choque del cometa Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter en 1994. Además, la colisión podría haber expulsado hasta 99 millones de kilogramos de polvo lunar al espacio. Hasta un 10 % de estos fragmentos podría haber llegado a la Tierra pocos días después, dando lugar a una breve lluvia de meteoros de origen lunar.

Finalmente, cabe señalar que en 2022, la NASA puso a prueba con éxito el sistema de defensa planetaria Double Asteroid Redirection Test (DART), que consiguió alterar la órbita del asteroide Dimorphos. Sin embargo, desviar 2024 YR4 podría ser complicado: si está formado por fragmentos poco compactos, el impacto podría dividirlo en numerosos objetos difíciles de controlar.