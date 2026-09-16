Google va a por todas: compra 396 MW de energía de una planta que extrae calor de roca a 238 grados

Google anunció el 1 de septiembre de 2026 un acuerdo para comprar 396 MW de energía geotérmica mejorada a Fervo Energy en Utah. El contrato se firmó el 26 de agosto y fue comunicado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Incluye cuatro entregas de 99 MW desde el tercer trimestre de 2028, una opción de ampliación y una obligación de reembolso condicionada.

La SEC fija cuatro entregas de 99 MW desde 2028

Cape Generating Station 6 LLC, filial de Fervo, firmó el acuerdo con Google Energy LLC. La energía procederá de Cape Station, en el condado de Beaver. Los 396 MW se repartirán en cuatro bloques sucesivos de 99 MW. El primero deberá comenzar a suministrarse durante el tercer trimestre de 2028. La duración prevista para cada bloque es de 15 años. Fervo garantiza las obligaciones de su filial y Alphabet respalda las de Google.

El acuerdo obliga además a Fervo a ofrecer a Google cerca de 600 MW adicionales. Si la tecnológica acepta y ambas partes alcanzan un contrato definitivo, la capacidad conjunta no será inferior a unos 950 MW. La ampliación tendría que estar operativa, como máximo, en junio de 2030. Google estudia vincular esta electricidad a un futuro centro de datos en Utah, aunque todavía no ha confirmado su ubicación ni su diseño. La demanda eléctrica de estas instalaciones también está impulsando proyectos de centros de datos submarinos.

La cláusula de reembolso depende de la oferta de ampliación

La documentación presentada ante la SEC incorpora una condición que no aparece con el mismo detalle en el anuncio comercial. Si Fervo no realiza la oferta de ampliación requerida, deberá reembolsar determinadas cantidades abonadas por Google. El cálculo está relacionado con la denominada energía considerada entregada, facturada pese a no haber sido recibida físicamente por el comprador.

Fervo señala que actualmente no puede calcular el importe potencial. La cantidad dependerá de la energía pagada bajo ese mecanismo y de la diferencia entre el precio contractual y el precio de mercado. La cláusula no significa que exista ahora un incumplimiento ni que se haya activado un pago. Se trata de una obligación futura y condicionada. Ninguna de las partes ha publicado el precio por megavatio hora, por lo que tampoco puede calcularse el coste total del contrato.

El pozo de 19.448 pies que sostiene la apuesta de Fervo

Cape Station utiliza un sistema geotérmico mejorado. La técnica perfora primero en vertical y después gira lateralmente dentro de rocas calientes. El agua circula entre los pozos, absorbe el calor del subsuelo y permite generar electricidad en la superficie. Los equipos proceden en buena medida de la industria petrolera, aunque el proyecto no busca ni extrae petróleo.

Fervo anunció en julio que el pozo Sawtooth 7 alcanzó 19.448 pies de profundidad medida, cerca de 5,9 kilómetros. Incluye una sección lateral de 7.500 pies y atraviesa roca a unos 460 grados Fahrenheit, equivalentes a unos 238 grados Celsius. La perforación se completó en 21 días. La empresa estima que la segunda fase podrá reducir el coste de construcción hasta 5.500 dólares por kilovatio. Su meta posterior es alcanzar los 3.000 dólares. El debate sobre generación continua incluye también soluciones de almacenamiento solar térmico.

La transmisión y los permisos siguen condicionando Cape Station

El desarrollo todavía afronta restricciones de conexión eléctrica. Fervo explicó el 31 de agosto que un punto de entrega utilizado para transportar electricidad desde Utah hacia California desaparecerá en 2027. Las rutas alternativas tienen una capacidad limitada. La compañía afirma que unos 400 MW de Cape Station estaban contratados para su entrega al mercado gestionado por CAISO. También indicó que buscaba acuerdos con operadores de centros de datos.

La ley SB 132 de Utah permite estudiar contratos directos con grandes consumidores, sujetos a autorización regulatoria. Fervo considera que un centro de datos próximo podría reducir algunos plazos de interconexión. El primer bloque de Google no llegará antes del tercer trimestre de 2028. La opción adicional tampoco obliga a Google a contratar los 600 MW. Tras el anuncio, las acciones de Fervo cerraron el 1 de septiembre en 19,75 dólares, un 28,41% más. Aun así, quedaron por debajo de los 20,16 dólares registrados el 12 de agosto.

El detalle contractual puede consultarse en el formulario 8-K de Fervo.