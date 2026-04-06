Los geólogos no dan crédito: encuentran una alternativa a 5 km de profundidad que podría solucionar el problema actual del petróleo

Reino Unido ha logrado un avance clave en la energía geotérmica tras perforar hasta cinco kilómetros de profundidad en roca granítica en Cornwall. El proyecto, impulsado por Geothermal Engineering Limited, extrae agua a temperaturas superiores a 190 ºC sin depender de factores externos como el viento o la radiación solar. Según los geólogos, la planta puede generar electricidad las 24 horas sin emisiones contaminantes, lo que la convierte en una alternativa basada en calor terrestre frente al petróleo.

La instalación, ubicada cerca de Redruth, aprovecha una falla geológica conocida como Porthtowan Fault Zone, desde la cual se bombea agua caliente hasta la superficie. Tras su uso para generar energía, el agua se enfría hasta unos 50 ºC, lo que permite iniciar un segundo proceso fundamental: la extracción de minerales estratégicos. Un aspecto destacado del proyecto es la presencia de litio en las aguas subterráneas. Este elemento, esencial para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, se recupera tras el proceso de generación de energía.

Los geólogos encuentran una alternativa al petróleo

El Reino Unido ha puesto en marcha una iniciativa que podría cambiar el mapa energético global: perforaciones de hasta 5 kilómetros para aprovechar la energía geotérmica. El desarrollo, liderado por Geothermal Engineering Limited, se basa en la extracción de agua a más de 190°C desde formaciones graníticas profundas. Según los primeros datos, la planta ya abastece a unos 10.000 hogares, y los planes de expansión mediante nuevos pozos e infraestructura podrían aumentar significativamente su capacidad.

La iniciativa de los geólogos adquiere especial relevancia en un contexto internacional caracterizado por la volatilidad del petróleo y el aumento de los precios, lo que impulsa la búsqueda de alternativas más sostenibles. A diferencia de los combustibles fósiles, la energía geotérmica ofrece suministro continuo, consolidándose como una opción estratégica para garantizar la estabilidad eléctrica. Si los geólogos logran escalarla, Cornualles podría convertirse en un polo destacado de energía limpia y minería sostenible en Europa.

Presencia de litio

Además de la generación de electricidad, el proyecto aporta un valor añadido significativo: la presencia de litio en las aguas subterráneas. Este mineral, esencial para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, convierte a las instalaciones de United Downs en un recurso estratégico para la industria tecnológica. De esta manera, el país no solo diversifica su matriz energética, sino que también refuerza su posición en la cadena de suministro de materiales clave para la movilidad sostenible.

La demanda mundial de litio continúa en aumento. Este recurso estratégico es clave en la lucha contra el cambio climático, ya que se utiliza para almacenar energía en baterías. En las últimas décadas, su demanda se ha incrementado de manera significativa, impulsada por el auge de la movilidad eléctrica y las soluciones de almacenamiento energético.

Para hacer frente a esta alta demanda, la Comisión Europea ha comenzado a implementar normativas que fomenten la producción de litio en el continente, con el objetivo de desarrollar una capacidad de abastecimiento propia. La Ley Europea de Materias Primas Críticas proyecta que la demanda mundial de litio para fabricar baterías destinadas a la movilidad y al almacenamiento de energía podría aumentar hasta 89 veces su volumen actual para 2050.

Según el Banco Mundial, en su informe «Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition», satisfacer esta demanda global requerirá una producción superior a tres millones de toneladas de litio para 2050. Por su parte, Bloomberg estima que para 2030 la oferta de baterías de iones de litio se multiplicará por más de diez, y que los vehículos eléctricos representarán más del 70 % de la demanda total.

Energía geotérmica

«La energía geotérmica desempeña un papel crucial en Europa, proporcionando calefacción y refrigeración a más de 16 millones de habitantes, y electricidad a aproximadamente 11 millones de consumidores. Actualmente, existen más de 2,12 millones de bombas de calor geotérmicas instaladas, principalmente sistemas pequeños de alrededor de 10 kWth que abastecen a viviendas unifamiliares. Sin embargo, la tendencia actual se dirige hacia sistemas de mayor envergadura, entre 50 kWth y 1 MWth, diseñados para edificios residenciales y terciarios, así como para la refrigeración de grandes consumidores, como los centros de datos.

Se prevé que la energía geotérmica podría cubrir más del 10% del consumo eléctrico en Europa para el año 2040. Este crecimiento se logrará mediante la implementación de tecnologías avanzadas y la optimización en el aprovechamiento de los recursos geotérmicos. Además, la geotermia tiene el potencial de suministrar más del 30% de la demanda de calefacción y refrigeración de edificios, un 20% en el sector agrícola y un 5% en la industria y los servicios, lo que permitirá una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero en estos sectores», detalla la Asociación Española de Geotermia.

A diferencia de otras energías renovables, la geotermia ofrece suministro las 24 horas, lo que la convierte en una opción estratégica para garantizar estabilidad eléctrica, según explican los geólogos. Además, cuando se combina con la extracción de minerales como el litio, permite impulsar la movilidad sostenible y reforzar la industria tecnológica.