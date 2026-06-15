Los expertos instan a echar 10 gotas de este líquido en la puerta de tu casa y no habrá más hormigas en tu casa en todo el verano

Durante los meses de primavera y verano, el número de hormigas aumenta exponencialmente por varias razones. En primer lugar, necesitan acumular calor, ya que pueden alcanzar una temperatura corporal de 40ºC para calentar el hormiguero una vez regresen a él. Además, se reproducen más rápido cuando hace calor. Por otro lado, es la época propicia para alimentarse, reproducirse y almacenar provisiones para el invierno. Finalmente, se sienten atraídas por las fuentes de alimentos dentro del hogar, especialmente por los dulces, como la miel.

Si bien es cierto que normalmente no son dañinas, pero pueden contaminar los alimentos con sus heces cuando caminan sobre ellos, razón por la cual los expertos insisten en la importancia de actuar cuanto antes cuando aparecen hormigas en casa. Para ello, no es necesario gastar una fortuna, ya que existen trucos tan sencillos como efectivos. Uno de los más compartidos en redes sociales consiste en echar 10 gotas de aceite esencial de menta en los rincones del hogar donde suelen habitar estos insectos, como la cocina o la despensa.

El truco más viral para decir adiós a las hormigas

Las hormigas dependen en gran medida de señales químicas para orientarse; cuando encuentran una fuente de alimento, dejan rastros que sirven de guía para el resto de la colonia. Teniendo esto en cuenta, el aceite de menta actúa como una barrera aromática. Si bien es cierto que no elimina directamente a los insectos, sí puede ayudar a que busquen rutas alternativas.

La recomendación más compartida en redes sociales consiste en echar 10 gotas de aceite de menta cerca de la puerta principal, especialmente en el marco. También existe la posibilidad colocar las gotas sobre un algodón o una pequeña pieza de tela para que el aroma dure más tiempo y cuidar las superficies delicadas.

Uno de los principales atractivos de este método es su simplicidad. No implica gastos elevados y se puede poner en práctica en cuestión de minutos. Además, el olor de la menta resulta muy agradable, a diferencia de otros productos destinados al control de insectos que suelen presentar aromas mucho más fuertes o persistentes.

Sin embargo, no debe considerarse una solución «milagrosa»; los resultados dependen de factores como el tamaño de la colonia, la especie de hormiga , la ubicación del nido o las condiciones específicas de cada vivienda. Asimismo, de nada sirve aplicar este truco si no se presta especial atención a la limpieza. Recoger migas con frecuencia, cerrar correctamente los recipientes de alimentos y vaciar los cubos de basura a diario sigue siendo fundamental para evitar una plaga de hormigas.

Alternativas

Vinagre. Pulveriza los rincones donde hay hormigas con una mezcla de vinagre y agua a partes iguales. Su fuerte olor altera los rastros químicos que utilizan para orientarse y desplazarse.

Agua jabonosa. En un pulverizador mezcla agua con unas gotas de lavavajillas. Aplícalo directamente sobre el rastro de hormigas o en las zonas donde suelen aparecer.

Polvos de talco. Espolvorea polvo de talco por ranuras, bajo puertas o lugares por donde pasen las hormigas. Actúa como una barrera física.

Lavanda. Coloca en lugares estratégicos ramitos de lavanda, ya que su olor no es del agrado de las hormigas. También puedes utilizar bolsitas secas o unas gotas de aceite esencial.

Limón. Haz una mezcla de zumo de limón con agua y pulveriza los lugares problemáticos. Su acidez ayuda a eliminar los rastros que siguen las hormigas.

Ciclo de vida

La etapa de huevo suele durar entre una y dos semanas. La siguiente fase corresponde a las larvas que, a diferencia de las hormigas adultas, pueden ingerir alimentos sólidos. La fase de pupa representa el último paso antes de la edad adulta; durante este periodo, siguen dependiendo de las obreras para recibir cuidados y alimentación.

Dentro de la sociedad de las hormigas, los machos tienen una única función: reproducirse. Su ciclo de vida es breve y no participan en las actividades cotidianas del hormiguero. Las hembras, por su parte, se dividen en reinas y obreras. Antes de convertirse en reina, una princesa permanece relativamente inactiva para conservar energía destinada a la futura reproducción. Una vez establecida como reina, dedica prácticamente toda su vida a poner huevos. Las obreras, que también son hembras, desempeñan diferentes funciones dentro de la colonia, incluyendo soldados, cuidadoras, exploradoras y agricultoras.

Hormiga española

Según datos publicados por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), actualmente habitan en el planeta cerca de 20 cuatrillones de hormigas, distribuidas en unas 15.000 especies diferentes. Dentro de este enorme universo de insectos, una hormiga presente en España ha despertado un notable interés entre los científicos debido a sus peculiares capacidades reproductivas. Un estudio dirigido por Jonathan Romiguier, del Instituto de Ciencia Evolutiva de la Universidad de Montpellier, Jacobus Boomsma, de la Universidad de Copenhague, y Claudie Doums, de la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, y publicado en la revista Nature, reveló un sorprendente fenómeno biológico: una misma reina fue capaz de producir dos machos pertenecientes a especies distintas.