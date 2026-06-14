La ONU pone el grito en el cielo: la IA ya consume más energía que todos los países del mundo excepto diez

La inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza en nuestras vidas, prometiendo avances sin precedentes en ciencia, medicina y tecnología. Sin embargo, su rápido desarrollo conlleva una exigencia energética colosal.

Un reciente análisis de las Naciones Unidas ha encendido las alarmas, pues los centros de datos que sustentan la IA ya demandan más electricidad que la mayoría de las naciones del planeta. Esta situación subraya la urgencia de abordar el impacto ambiental de una tecnología en constante expansión.

Cuánta electricidad consume la inteligencia artificial según la ONU

Los centros de datos, esenciales para el funcionamiento de la inteligencia artificial, se han convertido en auténticos gigantes del consumo eléctrico. Un informe del Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH) revela que la electricidad consumida por estos centros de procesamiento de datos ya supera la demanda de 180 países. Solo diez naciones, incluyendo potencias económicas y con alta población, generan un consumo superior.

Este dato representa un punto de inflexión que obliga a repensar los modelos de desarrollo y sostenibilidad de la tecnología. La escala del consumo es difícil de asimilar.

Para entender la escala, es como si una sola persona tuviera encendidos todos los electrodomésticos de su casa las 24 horas del día, pero multiplicado por la población de 180 países al mismo tiempo.

Qué propone la ONU para reducir el impacto energético de la inteligencia artificial

La Organización de las Naciones Unidas ha sido clara en su mensaje: la actual trayectoria de consumo energético de la IA es insostenible a largo plazo. La creciente demanda no solo ejerce presión sobre las redes eléctricas globales, sino que también incrementa la huella de carbono, especialmente si la energía proviene de fuentes no renovables.

Esta realidad plantea un dilema ético y práctico para gobiernos y empresas tecnológicas. El organismo internacional insta a una reflexión profunda sobre cómo se está desplegando la IA y qué medidas se pueden implementar para mitigar su impacto ambiental. No se trata de frenar el progreso, sino de encauzarlo por vías más respetuosas con el planeta.

El informe de UNU-INWEH propone varias vías de acción. Una de ellas es la optimización de la eficiencia energética de los centros de datos, utilizando tecnologías más avanzadas y diseños que reduzcan el consumo. Otra línea de trabajo fundamental es la transición hacia fuentes de energía renovable para alimentar estas infraestructuras.

La propia ONU, a través de sus diversas agencias, está trabajando en la promoción de políticas y estándares que fomenten un uso más responsable de la energía en el sector tecnológico.

La necesidad de una regulación y planificación cuidadosas es ahora más evidente que nunca. Se requieren inversiones significativas en investigación para desarrollar algoritmos más eficientes y, paralelamente, en infraestructuras energéticas limpias.

Qué puede hacer cada usuario para reducir el impacto energético de la inteligencia artificial

Los usuarios individuales tienen más margen del que creen. Estas son las acciones más efectivas para reducir la huella energética en el uso cotidiano de la IA: