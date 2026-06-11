Australia no se anda con tonterías: ha creado un algoritmo IA que detecta el tráfico ilegal de especies marinas con un 92% de precisión

Australia ha implementado una estrategia contundente contra el tráfico de sus ricos ecosistemas marinos. La nación oceánica ha desarrollado un sofisticado algoritmo de inteligencia artificial capaz de identificar con una precisión del 92% el tráfico ilegal de especies marinas.

Esta tecnología representa un avance significativo en la protección de la biodiversidad frente a actividades delictivas que amenazan la sostenibilidad de los océanos.

La herramienta, fruto de la investigación en la Universidad Macquarie, se centra en la detección de productos derivados de la fauna marina, como los codiciados caballitos de mar y las aletas de tiburón, objetos de un comercio ilegal multimillonario.

Qué especies protege el algoritmo de IA contra el tráfico ilegal de especies marinas

El algoritmo de IA funciona sobre máquinas de rayos X en 3D ya instaladas en aeropuertos e instalaciones postales. El sistema analiza el contenido de maletas y paquetes y alerta al operador cuando detecta alguno de estos elementos para que inspeccione el bulto manualmente.

El foco principal del algoritmo de inteligencia artificial desarrollado en Australia está puesto en aquellas especies marinas que sufren una presión de tráfico ilegal especialmente alta. Entre ellas destacan los caballitos de mar, muy demandados en mercados asiáticos para medicina tradicional y como objeto de colección, y las aletas de tiburón, un ingrediente básico en la cocina de lujo y también asociado a supuestos beneficios medicinales.

Además de estos, el sistema también está siendo entrenado para reconocer otros productos del mar que son objeto de contrabando, como los pepinos de mar, también muy valorados en ciertos mercados culinarios y medicinales. La versatilidad del algoritmo es clave para adaptarse a las cambiantes demandas del mercado negro.

El tráfico ilegal de estas especies no sólo supone un delito, sino que tiene un impacto devastador en los ecosistemas. La sobreexplotación de poblaciones de tiburones, por ejemplo, altera el equilibrio de las cadenas tróficas marinas, mientras que la desaparición de caballitos de mar puede afectar a hábitats sensibles como las praderas marinas.

Los investigadores entrenaron el sistema con 68 muestras de animales marinos muertos, escaneadas en distintas configuraciones para simular cómo se ocultan realmente estas especies en el equipaje. La tasa de detección alcanzó el 95% para las aletas de tiburón, el 95% para los caballitos de mar y el 85% para los pepinos de mar.

Por qué el algoritmo australiano es más eficaz que la inspección manual

La alta precisión del algoritmo se basa en el aprendizaje profundo y el análisis de grandes volúmenes de datos. Los investigadores han alimentado el sistema con información detallada sobre la morfología de las especies, sus patrones de distribución, las técnicas de procesamiento empleadas en el tráfico ilegal y las regulaciones internacionales sobre su comercio.

La Universidad Macquarie ha publicado los detalles de este avance, detallando cómo el modelo ha sido entrenado para distinguir entre productos legales y aquellos obtenidos de forma ilícita. El estudio, destaca la capacidad del sistema para procesar y cotejar información de manera mucho más eficiente que los métodos de inspección manual tradicionales.

Este tipo de tecnología es esencial para hacer frente a un problema global que mueve miles de millones de dólares al año, según estimaciones de organismos internacionales. La IA ofrece una solución escalable y efectiva para mejorar la vigilancia y la aplicación de la ley.

El impacto del algoritmo de IA australiano en el control del tráfico de especies marinas

La implementación de este algoritmo en los controles fronterizos australianos promete ser un punto de inflexión. Las autoridades podrán identificar de forma más rápida y fiable cargamentos sospechosos, liberando recursos y aumentando la efectividad de las inspecciones.

Actualmente, los controles manuales pueden ser lentos y, a menudo, los productos ilegales pasan desapercibidos. La inteligencia artificial, al ser capaz de analizar datos complejos y patrones sutiles, reduce la probabilidad de evasión.

En un comunicado oficial, la Universidad Macquarie ha señalado que el objetivo es extender el uso de esta tecnología a nivel internacional, colaborando con otros países y organizaciones para crear una red global de vigilancia contra el tráfico de especies marinas. La colaboración transfronteriza es fundamental para abordar un problema que no conoce límites geográficos.