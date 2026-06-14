Un emprendedor argentino de 27 años construye casas de hormigón de 120 m2 impresas en 3D en solo 48 horas

Mateo Salvatto, un emprendedor argentino de 27 años, impulsa una innovadora tecnología de construcción que permite levantar viviendas de hormigón mediante impresión 3D. A través de su empresa Grondplek, asegura que una casa de 120 metros cuadrados puede tener lista su obra gris en tan solo 48 horas.

La propuesta surge en un contexto en el que el sector busca soluciones para reducir tiempos de ejecución, optimizar materiales y mejorar la eficiencia de las obras. Mientras esta tecnología ya se utiliza en distintos países para desarrollar viviendas y otras infraestructuras, también comienza a ganar terreno en Argentina con proyectos de mayor escala.

Cómo son las viviendas de hormigón impresas en 3D que se construyen en solo dos días

Mateo Salvatto es cofundador de Grondplek, una empresa especializada en impresión 3D de hormigón aplicada a proyectos de construcción. La compañía trabaja en desarrollos urbanos y rurales, estaciones modulares, residencias y obras corporativas.

Según explicó el emprendedor en el podcast Experiencia que construye, la impresora utilizada para estos proyectos mide aproximadamente 11 metros por 11 metros y alcanza los 7 metros de altura. El sistema funciona mediante la impresión de capas sucesivas de hormigón, elaborado a partir de cemento y un pequeño porcentaje de aditivos específicos.

La operación incluye una planta mezcladora compacta conectada a una bomba que envía el material hasta el cabezal de impresión. De esta forma, la estructura va tomando forma capa a capa y a gran velocidad.

Salvatto ha destacado que estas construcciones no son estructuras frágiles. Según afirmó, cuentan con características antisísmicas y con doble pared equipada con cámara de aire, lo que mejora el aislamiento.

Además de la rapidez, uno de los aspectos que más resalta es el posible ahorro económico. El emprendedor ha planteado que esta tecnología podría reducir hasta un 30% el coste de mercado de una vivienda y permitir construir varias unidades en menos tiempo.

Otro beneficio está relacionado con el uso eficiente de los materiales. A diferencia de los métodos tradicionales, el sistema suministra únicamente la cantidad de hormigón necesaria para cada etapa del proceso, lo que disminuye el desperdicio.

Salvatto también señala que las viviendas presentan diseños con curvas y contracurvas que permiten aprovechar mejor los espacios interiores. A esto se suma un mayor nivel de aislamiento, que contribuye a mejorar la eficiencia energética de las construcciones.

Los materiales empleados son de uso habitual en el sector. La mezcla se compone principalmente de hormigón y aditivos como plastificantes y acelerantes, todos disponibles en el mercado local. Durante la impresión se realizan pausas entre capas para permitir el correcto endurecimiento del material.

La impresora no reemplaza a los trabajadores y también sirve para otros proyectos

Pese a sus avances, la tecnología no entrega una vivienda completamente terminada. La impresora construye la denominada obra gris, que incluye paredes, estructuras, escaleras, canteros e incluso algunas superficies como mesadas o encimeras.

Una vez concluida esa fase, todavía es necesario realizar instalaciones eléctricas, sanitarias y todas las terminaciones habituales. Por ese motivo, la participación de trabajadores especializados sigue siendo fundamental.

Salvatto ha remarcado que el objetivo no es sustituir la mano de obra, sino transformar determinadas tareas y reducir aquellas que exigen mayores esfuerzos físicos. La supervisión, operación de los equipos y trabajos de acabado continúan dependiendo de las personas.

La aplicación de esta tecnología tampoco se limita al ámbito residencial. Puede utilizarse en proyectos de ingeniería civil y minería gracias a su capacidad para funcionar como una fábrica portátil de elementos premoldeados.

Actualmente, el modelo permite levantar construcciones de hasta tres plantas. Sin embargo, ya existen desarrollos que incorporan sistemas capaces de imprimir varias estructuras consecutivas sobre distintos terrenos.