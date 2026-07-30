Los científicos ponen el grito en el cielo: se ha abierto un agujero descomunal en el Sol y el impacto en la Tierra es inevitable

Se ha abierto un agujero descomunal en el Sol y el impacto en la Tierra es inevitable, los científicos ponen el grito en el cielo. El futuro del planeta Tierra puede complicarse por momentos, en especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante una serie de elementos cósmicos que llegan con mucha fuerza. Uno de los esenciales para la vida en la Tierra, ese Sol que parecerá que es indestructible, puede verse afectado por una serie de cambios.

Cada detalle que llega desde el sol puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en un planeta Tierra que ve como un simple cambio se convierte en todo un mundo. Si estos años hemos podido asistir a una actividad solar descomunal, lo que nos puede estar esperando en un futuro no muy lejano es un importante agujero descomunal que puede acabar siendo el que impacte en la Tierra de forma inminente. La actividad solar de estos días será una de las más activas de los últimos tiempos y no es casualidad que así sea, los expertos no dudan en darnos una marcada explicación que pone los pelos de punta.

Ponen el grito en el cielo los científicos

Los científicos ponen el grito en el cielo ante un cambio en el sol. Desde hace años, una de las misiones más importantes de la NASA consiste en estar pendientes de un Sol que puede darnos alguna que otra sorpresa. Estaremos viendo como cada pequeño movimiento solar impacta de forma inminente sobre la Tierra.

Esas llamas que mantienen el fuego de este astro y que son esenciales para que la temperatura de nuestro planeta esté dando las condiciones adecuadas para una vida que sin ella será imposible. El calor, pero también la energía de un sol que puede acabar siendo el eje central de un futuro que se nos complicará por momentos.

El Sol tiene un agujero descomunal que podría acabar siendo la antesala de un proceso que muchos expertos se encargan de detallar. En especial, si descubrimos que estaremos muy pendientes de este cambio de tendencia que quizás hasta la fecha desconocíamos.

Hemos estado viviendo de un Sol que tiene millones de años y que va conociendo ciclos solares que pueden convertirse en una auténtica pesadilla para los planetas que tienen cerca.

Se ha abierto un agujero descomunal en el Sol y el impacto en la Tierra es inevitable

Un agujero descomunal en el Sol y el impacto en la Tierra es inevitable, este nuevo estudio nos presenta un futuro nada bueno para un lugar del sistema solar que depende en gran medida de esta importante estrella. Lo que pensábamos que sería imposible, se convierte en una realidad para la que no estamos preparados.

Tal y como nos explican desde el blog de la NASA: «mucho, mucho más caliente cuanto más se extiende de la superficie ardiente del Sol. Las temperaturas en la corona, la tenue capa más externa de la atmósfera solar, aumentan por encima de 2 millones de grados Fahrenheit, mientras que solo 1.000 millas por debajo, la superficie subyacente hierve a fuego a una cálida temperatura de 10.000 F. Cómo el Sol maneja esta hazaña sigue siendo una de las mayores preguntas sin respuesta en astrofísica; los científicos lo llaman el problema del calentamiento coronal. Una nueva misión histórica, la Parker Solar Probe de la NASA, programada para lanzarse no antes del 11 de agosto de 2018, volará a través de la propia corona, buscando pistas sobre su comportamiento y ofreciendo la oportunidad a los científicos de resolver este misterio».

Siguiendo con la misma explicación: «Desde la Tierra, como la vemos en la luz visible, la apariencia del Sol, tranquila, inmutable, desmiente la vida y el drama de nuestra estrella más cercana. Su superficie turbulenta se ve sacudida por erupciones e intensas ráfagas de radiación, que arrojan material solar a velocidades increíbles a todos los rincones del sistema solar. Esta actividad solar puede desencadenar eventos climáticos espaciales que tienen el potencial de interrumpir las comunicaciones por radio, dañar a los satélites y astronautas y, en su mayor gravedad, interferir con las redes eléctricas. Por encima de la superficie, la corona se extiende por millones de millas y se ruega con plasma, gases tan sobrecalentados que se separan en un flujo eléctrico de iones y electrones libres. Eventualmente, continúa hacia afuera como el viento solar, una corriente supersónica de plasma que impregna todo el sistema solar. Y así, es que los humanos viven bien dentro de la atmósfera extendida de nuestro Sol. Comprender completamente la corona y todos sus secretos es entender no solo la estrella que alimenta la vida en la Tierra, sino también el espacio mismo que nos rodea».