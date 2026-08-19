Nadie había visto nada igual procedente de Marte: el meteorito que los científicos califican de «totalmente sorprendente» y no saben cómo clasificarlo

Investigadores del Boston College han confirmado que el meteorito Northwest Africa (NWA) 13441, una roca expulsada de Marte que posteriormente llegó a la Tierra, se formó hace unos 1.273 millones de años. Precisamente, su edad lo sitúa en un amplio vacío dentro del registro conocido de shergottitas, el grupo más abundante de meteoritos ígneos procedentes de Marte. Pero hay otro detalle especialmente llamativo: su composición química sugiere que se originó en las profundidades del planeta rojo, en una región diferente a la de cualquier otro ejemplar de este grupo identificado hasta ahora.

«Las características de este meteorito fueron totalmente sorprendentes. Ningún otro meteorito marciano de este tipo tiene una edad de 1270 millones de años», explicó Ethan Baxter, profesor de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente en el Boston College y fundador del Centro de Geoquímica de Isótopos de la universidad. Los resultados, publicados en la revista Geochimica et Cosmochimica Acta, podrían ayudar a los científicos reconstruir una etapa del vulcanismo de Marte de la que todavía se conoce muy poco.

El meteorito que podría reconstruir la historia de Marte

De acuerdo con investigadores del Boston College, hasta ahora se han identificado alrededor de 400 meteoritos procedentes de Marte. Las shergottitas representan el grupo más numeroso y están formadas por rocas ígneas, tanto volcánicas como intrusivas, que conservan información muy valiosa sobre los magmas generados en el interior del planeta rojo.

Sin embargo, la edad de estas rocas ha planteado durante años un importante interrogante para la comunidad científica. La gran mayoría de las shergottitas analizadas hasta el momento tienen menos de unos 600 millones de años. En cambio, los siguientes ejemplares más antiguos estudiados se remontan aproximadamente a 2.400 millones de años. Entre ambos grupos existe, por tanto, un enorme vacío de unos 1.800 millones de años en el registro conocido de estas rocas marcianas.

Existen otros meteoritos marcianos poco comunes, como las chassignitas y las nakhlitas, cuya antigüedad se sitúa entre 1.300 y 1.400 millones de años. Sin embargo, su composición química presenta diferencias considerables. El NWA 13441 ofrece así una de las pieza que faltaban para comprender la evolución del planeta rojo: una shergottita que se formó en la zona intermedia de ese extenso periodo sin registros.

«Los meteoritos marcianos de este tipo tienen menos de 600 millones de años, o aproximadamente 2400 millones de años. Hemos datado esta muestra en 1273 millones de años, lo que cubre un vacío de aproximadamente 2000 millones de años para el que no contábamos con muestras de shergottita que aportaran información sobre la actividad magmática y volcánica en Marte», comentó el autor principal, Dylan M. Seal, candidato a doctorado del Boston College.

El equipo centró su análisis en el neodimio, un elemento químico que existe de forma natural en siete isótopos. Aunque pertenecen al mismo elemento, estos isótopos presentan distinto número de neutrones, y las proporciones en las que aparecen pueden actuar como auténticos rastreadores químicos. En las rocas planetarias, estas señales permiten investigar de qué materiales surgieron los magmas y cómo evolucionaron sus fuentes con el paso del tiempo.

La composición isotópica inicial de neodimio hallada en NWA 13441 es prácticamente condrítica, es decir, presenta características similares a las del material primordial conservado en los meteoritos condríticos. Los condritos se encuentran entre los meteoritos más primitivos conocidos, los cuales se remontan a la formación del sistema solar, hace unos 4.560 millones de años, y no experimentaron la fusión ni las transformaciones geológicas que modificaron gran parte de los materiales que acabaron formando el interior de los planetas.

De acuerdo con los investigadores, ninguna otra shergottita estudiada hasta ahora había mostrado una señal inicial de neodimio comparable. Por ello, los datos isotópicos apuntan a que el magma que dio origen a NWA 13441 procedió de un reservorio del interior de Marte que no había sido identificado previamente. La descripción presentada por el equipo en la conferencia considera este hallazgo como la primera evidencia directa de una fuente del manto marciano predominantemente condrítica correspondiente a este periodo.

Formación del planeta rojo

Marte se formó en un periodo relativamente breve. Los científicos calculan que alcanzó prácticamente su tamaño actual menos de cinco millones de años después de que naciera el sistema solar. A diferencia de la Tierra, el planeta rojo no presenta una tectónica de placas activa. Como consecuencia, algunos materiales generados durante sus primeras etapas podrían haber permanecido relativamente preservados durante miles de millones de años.

La combinación de características propias de las shergottitas y de los condritos identificada en NWA 13441 parece apuntar precisamente en esa dirección. Los investigadores plantean que determinadas regiones profundas del planeta pudieron quedar relativamente aisladas de los procesos geológicos que transformaron otras partes de Marte.

El estudio de una sola roca no basta para reconstruir toda la historia del planeta rojo, pero éste pequeño fragmento procedente de Marte podría convertirse en una pieza importante para entender cómo evolucionó y qué procesos marcaron sus primeras etapas de formación.