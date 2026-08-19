Eclipse lunar de agosto 2026: cuándo ver el eclipse parcial más profundo hasta 2029

El mes de agosto de 2026 está resultando inusualmente generoso para quienes disfrutamos escrutando el firmamento con la única compañía del silencio nocturno. Apenas unas semanas después de que el gran eclipse solar acaparara todas las portadas y movilizara a miles de curiosos hacia la franja de totalidad, la maquinaria celeste nos propone un nuevo hito que merece la pena madrugar o trasnochar sin vacilar.

En la madrugada del próximo 28 de agosto, la sombra de la Tierra volverá a cruzarse en el camino de nuestro satélite natural, protagonizando un eclipse parcial de Luna tan profundo que rozará la categoría de total. Los números de la umbra y el límite de la totalidad.

Cálculos y datos

Para comprender la magnitud de este evento hay que fijarse en los números finos de la mecánica celeste. Los cálculos astronómicos sitúan la magnitud de este eclipse en torno a 0,93, lo que se traduce en que aproximadamente un noventa y seis por ciento del diámetro visible de la Luna quedará engullido por la umbra terrestre en su punto álgido.

Dicho de otro modo, solo un delgado resquicio del disco lunar se librará de la oscuridad, evitando por muy poco la corona roja que caracteriza a los eclipses totales. Esta circunstancia lo convierte en el eclipse parcial más profundo y llamativo que podremos presenciar hasta el año 2029, un aliciente poderoso para apartar el sueño y buscar un buen emplazamiento antes del amanecer.

Un evento astronómico nada habitual

Para calibrar lo poco habitual de este porcentaje de cobertura, conviene recordar que la sombra que se va a producir no actúa como un interruptor de luz convencional, sino como un filtro cónico gigantesco proyectado por nuestro propio planeta en el vacío del espacio. Cuando una porción tan masiva del disco selenita se sumerge en esa zona de sombra densa, la física óptica entra en juego de una manera muy particular.

No se trata simplemente de que la Luna se apague; el borde exterior de la sombra terrestre dibuja una silueta curva claramente perceptible sobre los cráteres más conocidos, ofreciendo una perspectiva tridimensional del espacio que pocas veces resulta tan evidente a simple vista.

Estrategia horaria y horizontes despejados

La cita exige cierta estrategia horaria, especialmente porque el fenómeno se desarrollará en las horas de transición entre la noche profunda y las primeras luces del alba.

El primer encuentro con la penumbra se dará después de la medianoche pero la fase parcial comenzará aproximadamente a las 4:34 am y el punto crucial se dará a las 6:12 am hora de la península española cuando la Luna se sumerja completamente en la sombra de nuestro planeta.

A continuación, el desarrollo posterior del eclipse dependerá principalmente de nuestra ubicación geográfica. Mientras en el oeste de la península, en las Islas Canarias y Ceuta el proceso se podrá seguir fácilmente hasta su finalización, los observadores en el centro, en el este, en las Islas Baleares y Melilla verán como la Luna desaparece detrás del horizonte oeste mientras el eclipse aún no ha terminado.

La importancia de un horizonte despejado

En estas últimas zonas, disponer de un horizonte oeste totalmente despejado de edificios o brumas costeras resultará imprescindible para apurar los últimos compases del tránsito antes de que el sol inunde el cielo.

A diferencia de los eventos solares, que imponen precauciones estrictas y filtros homologados, mirar a la Luna durante un eclipse no entraña el menor riesgo para la vista. No hace falta más instrumental que un par de ojos bien acostumbrados a la oscuridad, aunque unos prismáticos sencillos bastarán para apreciar los sutiles matices cromáticos que la atmósfera terrestre proyecta sobre la superficie selenita.

Gama de colores

En lugar de desvanecerse en una oscuridad pura la región de la sombra suele volverse de colores cobrizos, naranjas o grisáceos.

Este efecto visual, que se llama dispersión de Rayleigh, ocurre ya que los rayos solares viajan oblicuamente a través de las capas exteriores de la atmósfera de la Tierra donde se filtran las longitudes de onda azules y solo pasan las rojas y rojizas para iluminar la superficie lunar. Es el mismo fenómeno natural que da a los atardeceres más brillantes su aspecto ardiente pero ahora sucede a una distancia de casi cuatrocientos mil kilómetros. Hay una calidad hipnótica en la observación de cómo una estrella bien conocida va transformando su aspecto.

A modo de conclusión

En pie sobre el campo o asomados a una ventana abierta, comprobamos que el reloj del universo sigue marchando con absoluta precisión, ajeno a nuestras rutinas cotidianas. Este eclipse de finales de agosto funciona como un broche perfecto para las noches estivales, recordándonos que la belleza del cosmos a menudo solo exige levantar la vista en el momento preciso.