Los científicos celebran un hito: encuentran al fin la clave de un matrimonio más feliz y podría estar en un hábito muy sencillo

Un hábito muy sencillo podría ser el que acabe de dar lugar a un matrimonio más feliz que los demás, los científicos celebran este hito histórico. Gracias a los expertos que nos descubren una forma de convivir que puede cambiarlo todo por completo. No siempre es fácil vivir años o décadas con la misma persona y hacerlo en paz y harmonía. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando en estos días que hasta la fecha nadie hubiera tenido en cuenta.

Este hito que puede afectar a un matrimonio feliz tiene una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unas fechas muy especiales. Cuando vivimos en la época del año que más estamos en casa y más se nota en la incidencia de los divorcios o de las disputas matrimoniales, disponer de las herramientas para acabar con estos problemas conyugales puede ser algo esencial. Sobre todo, si descubrimos la esencia de un simple hábito que, sin duda alguna, puede ser el que estemos buscando para cambiarlo todo.

Celebran un hito importante los científicos

Los científicos pueden celebrar el hito importante que tenemos por delante y que podría acabar siendo el que nos acompañará en es estas fechas. Tener un matrimonio feliz y duradero, no siempre es fácil, sino que muchas veces se necesita un empujón que puede ser esencial.

En especial cuando estamos ante una época de grandes desafíos. El día a día de una pareja no es nada fácil, sino todo lo contrario, nos enfrentamos a una situación que puede ser esencial que tengamos bajo control, en especial en estos días en los que un matrimonio feliz puede ser ejemplar.

Sobrevivir a un cambio que puede suponer una situación totalmente nueva que puede ser esencial en estos días en los que realmente un gesto o un hábito que podría acabar generando más de una sorpresa inesperada. Es hora de saber lo que podremos conseguir con una actualización que puede ser esencial en estas jornadas.

Los científicos no dudan en dar un paso importante en estas jornadas en las que realmente tendremos que estar preparados para hacer realidad un giro radical en la manera de convivir. Este hábito puede convertirse en la antesala de algo más, de la mano de una serie de elementos que pueden ser claves entre los matrimonios.

Encuentran al fin la clave de un matrimonio más feliz y podría estar en un hábito muy sencillo

La clave de un matrimonio más feliz podría estar en un hábito muy sencillo, este tipo de detalles pueden cambiarlo todo por completo. Un reciente artículo científico puede darnos las claves de un cambio de tendencia que nos ayudará a desarrollar un hábito del todo saludable y necesario.

Tal y como explica un reciente artículo de la revista Scitechdaily: «Una nueva investigación de la Universidad Brigham Young encontró que las parejas de jóvenes que estaban físicamente activas juntas tendían a reportar una mejor comunicación, una mayor resolución de conflictos y menos estrés matrimonial. La asociación era más fuerte para el ejercicio compartido que para hacer ejercicio solo».

Siguiendo con la misma explicación: «El estudio, publicado recientemente en Relaciones Familiares, analizó los datos de la encuesta de casi 1.700 parejas casadas que participan en el estudio representativo a nivel nacional de Relaciones de Pareja y Experiencias de Transición (CREATE). El proyecto BYU de larga duración ha seguido a las parejas recién casadas en todo Estados Unidos durante más de una década. El profesor de la Escuela de Vida Familiar de la BYU, Jeremy Yorgason, dirigió la investigación con Ashlyn Hiatt Mildenhall, quien comenzó a trabajar en el proyecto como investigadora de pregrado en la BYU. «Nuestros hallazgos sugieren que el ejercicio conjunto facilita, de una manera pequeña pero significativa, la capacidad de resolver conflictos pacíficamente», dijo Yorgason. «La gente informó de resultados más positivos en la comunicación y la resolución de conflictos cuando hacían ejercicio juntos». Los investigadores compararon el ejercicio realizado individualmente con la actividad física que las parejas realizaban juntas, luego examinaron cómo cada uno se relacionaba con la comunicación, la resolución de conflictos y el estrés matrimonial».

Esta actividad conjunta puede ser la que nos acompañará en breve: «El ejercicio en general se asociaba con relaciones más saludables, pero el patrón era consistentemente más fuerte cuando los cónyuges participaban juntos. «Alrededor del 60% de los esposos y esposas en la muestra dijeron que hacían ejercicio, pero solo alrededor de un tercio hicieron ejercicio juntos», dijo Yorgason. «Eso significa que aproximadamente la mitad de las personas que hacen ejercicio no están haciendo ejercicio con su cónyuge. Si bien el impacto no es necesariamente grande, es muy consistente, lo que me da confianza de que está influyendo en las relaciones de alguna manera significativa».