Simeone planta el objetivo del Atlético en la Champions: «Es muy importante la final en el Metropolitano»

Simeone ha dado la primera rueda de prensa en Champions y ha sentado cuál es el objetivo que le ha planteado el Atlético. Después de perder en San Mamés, el entrenador argentino ha insistido en la importancia de la motivación en el vestuario y adelantó que Julián Álvarez volverá a empezar un partido desde el banquillo pese a la talla del partido.

Al frente estará un viejo conocido. El Liverpool está en un nuevo proyecto con Iraola al frente. Un equipo que Simeone ya ha visto cuál es su estilo de juego: «Todos queremos dominar, pero el juego real es otra cosa. He visto que está intentando transmitir lo mismo que en otros equipos. Están involucrados en lo táctico, aunque eso lleve tiempo. Iraola es importante y sabe lo que quiere».

Una edición muy especial, ya que la final se jugará en el Metropolitano. Es por ello que Simeone quiere y tiene el sueño de estar en ese partido: «Para el club es muy importante que juguemos ese partido. Para eso tenemos que trabajar mucho. Aún tenemos que adaptarnos; llegaron nuevos fichajes, luego estuvo el tema con Julián. Algunos llegaron tarde del Mundial, aunque haya gente que no lo tenga en cuenta. Tenemos que ir encontrándonos.

Sobre la derrota ante el Athletic. Simeone pasa página: «No corresponde eso a lo que nos ocurrió en Bilbao. Fue desatención. Perdimos un partido que teníamos controlado. Sin duda, el partido ante el Liverpool tendrá un inicio trepidante y habrá que ver si estamos preparados para la Champions».

Julián Álvarez no será titular

El argentino también respondió las dudas de si Julián Álvarez podría recuperar la titularidad este miércoles después de haber salido en la segunda parte ante el Athletic. Sin embargo, el Cholo adelantó que empezará el partido en el banquillo: «En principio, Jonathan llegó hace poco. Julián llegó hace poco y el otro día no pudo participar. No lo veo para mañana, pero nos ayudará durante el partido».

Sobre Sorloth también adelantó que podría tener minutos: «Está en Madrid recuperándose. Es importante para nosotros porque nos da referencia, independiente de cuánto juegue. Esperamos que vuelva pronto para ayudarnos», finalizó.