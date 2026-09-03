La solución de Futre para que el Atlético perdone a Julián Álvarez: «Yo era un potro y…»

Julián Álvarez se queda en el Atlético y, por ello, tiene mucho trabajo por hacer si quiere ganarse el perdón del Metropolitano. Después de un verano intentando fichar por el Barcelona, el argentino no cumplió su sueño y ahora afronta meses muy complicados. Un problemón del que Paulo Futre ha querido echarle un cable con un consejo en sus redes sociales.

La leyenda rojiblanca es consciente de la guerra que hay entre ambas partes. La silbada que vivió hace unas semanas en el estadio evidenció el divorcio. El dolor de una afición que vio cómo su estrella quería salir por la puerta de atrás y a un rival directo. El portugués publicó un vídeo para lanzarle un mensaje directo: «Julián yo no nací del Atleti. Yo soy portugués, llegué con 21 años siendo campeón de Europa y más tarde Balón de Plata. Era un potro y este potro se ha enamorado de este escudo único», explicó Futre.

Un discurso en el que insistió en que la mejor forma de enamorarse del Atlético se basa en volver a esforzarse para ganarse el respeto en el Atlético: «Y estoy convencido, Julián, de que tú también te vas a enamorar de esta afición única y de este gran club. El perdón no es con palabras, es con goles. Y no tengo dudas de que vas a dar todo y sudar la camiseta hasta la última gota por este escudo. ¡Aúpa Atleti, Julián! ¡Vamos, campeón!», concluyó.

Mensaje a Julián Álvarez pic.twitter.com/vmo2Fon448 — Paulo Futre (@Futre) September 3, 2026

Jugadores como Dani Olmo y Lamine Yamal se pronunciaron criticando la postura del club rojiblanco tras dejar salir, pero Julián Álvarez tendrá los próximos meses para evitar que su estancia en la capital sea un polvorín constante.