Julián Álvarez descarta fichar por el Arsenal: «Ha hablado con Arteta y dijo que no quiere venir»

Julián Álvarez ha rechazado fichar por el Arsenal. Así lo han asegurado en Inglaterra después de unas conversaciones entre el futbolista y Mikel Arteta en las que el argentino ha trasladado su decisión de no jugar en Londres la próxima temporada. Un giro de guion que calienta aún más su futuro a falta de pocos días para el cierre del mercado en el que el delantero sigue presionando para no seguir en el Metropolitano.

Las últimas horas han sido muy tensas en lo que respecta a la relación entre el delantero y el club colchonero. La pitada del pasado fin de semana hizo mucho daño. Un golpe que le afectó anímicamente y que materializó aún más su decisión de salir lo antes posible del Atlético…pero no es tan fácil. Primero, porque su preferencia de fichar por el Barcelona se antoja como un sueño imposible por la postura del club de no venderle a Laporta bajo ningún concepto.

De ahí emergió el camino de volver a Inglaterra, pero que sea el Arsenal ha pasado a ser una opción menos probable: «El Atlético le ha cerrado las puertas al Barcelona. El Arsenal está preparado para hacer una oferta, pero necesitan que él quiera venir. Hasta el momento no ha dado señales de que quiera hacerlo. Ha hablado con Arteta y le ha dicho que no quiere venir ahora. ¿Podría cambiar de decisión estos días? No lo sé. Veremos qué pasa», explicaron en TNT Sports.

Julián Álvarez, desaparecido

Hasta que se fije el destino, Julián Álvarez está al margen. Se quedó fuera de la convocatoria para el partido contra el Sevilla y se entrenará al margen del equipo con la confianza de que el Atlético le ofrezca una vía para salir. Así lo hizo este viernes en el Cerro del Espino junto a los preparadores físicos del club. Pero en medio de la carrera y su desaparición en el equipo rojiblanco ha aparecido la alternativa del Manchester City.

A pesar de que salió del Etihad hace dos veranos por estar a la sombra de Haaland, la posibilidad de que llegue una oferta de Maresca no parece descabellada tras las salidas de Marmoush y Savinho. Aunque tendría el mismo problema del Arsenal por su preferencia de no regresar al fútbol inglés. Un culebrón en el que poco a poco se agota el tiempo para encontrar una solución que beneficie a todas las partes implicadas.