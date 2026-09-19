Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Sevilla

El Barcelona se va al parón de selecciones en lo más alto de la clasificación de la Liga: líder en solitario tras su victoria contra el Sevilla, independientemente de lo que ocurra en el derbi de este domingo entre Atlético y Real Madrid. Los culés ganaron en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con otro hat-trick de Raphinha, el segundo consecutivo después del que le endosó al Racing de Santander, y alargan su pleno a siete victorias.

Con 21 puntos, el Barça es primero y aventaja en seis al Real Madrid y al Betis y en ocho al Atlético. Estos tres equipos se disputarán la segunda plaza antes del parón este domingo. Por su parte, el Sevilla se queda quinto con 13 puntos y no puede ser superado por el Deportivo Alavés, que empató en San Mamés contra el Athletic Club (0-0).