El ‘caso Julián Álvarez’ se recrudece

Nuevo capítulo del ‘caso Julián Álvarez’. La trama es idéntica a los dos anteriores que emitió la serie. Por tercer día consecutivo no se ha entrenado junto a sus compañeros en la Ciudad Deportiva del Atlético. Su primera ausencia la justificó con una indisposición y un mal momento anímico, y situación ha desembocado en tres días sin ejercitarse con el grupo. Aunque este viernes, por legalidad laboral, ha tenido que presentarse en su puesto de trabajo.

Lo ha hecho en solitario y para no incurrir en ninguna ilegalidad al ausentarse de su puesto de trabajo sin un justificante que corrobore el motivo. Pese a que ha tocado césped, Simeone ha dejado claro que no va a entrar en la convocatoria para viajar a Sevilla. De hecho, Simeone ha preparado el choque sin Julián a lo largo de toda la semana. El delantero se ha caído del grupo, indisposiciones aparte, desde que recibió la ira del Metropolitano y abandonó el terreno de juego en solitario.

El propio Gil Marín, dentro del marco del sorteo de la Champions, desveló el estado anímico de Julián. «Realmente mal. Ha habido personas que se han encargado de engañarle y confundirle. Lo lamento muchísimo porque le conozco y es una gran persona y profesional. Está completamente confundido y pasa una situación difícil a nivel personal y profesional», expresó el CEO del Atlético.

La postura del club rojiblanco se mantiene perenne en la negación. No quieren transferir a Julián Álvarez y menos al Barcelona. El propio Atlético comunicó que la postura está respaldada de manera unánime por todo el Consejo de Administración. Un portazo que explicó tras el sorteo de Champions. «Nos repugna la falsedad y la falta de ética y profesionalidad. No podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto», detalló.

Simeone transmite tranquilidad ante las turbulencias del ‘caso Julián Álvarez’. Mantiene su postura, perenne a eso de las parcelas. «Desde lo deportivo le ayudaré en todo», recalca cada vez que tiene un micrófono delante. Sin embargo, la situación de Julián también afecta su parcela, lo deportivo. A Sevilla, plaza difícil de torear, viajará sin delanteros. Sorloth lesionado y Julián inestable. Simeone no duda. «En esta vida todo se puede revertir mientras haya salud», aseguró tendiendo la mano a Julián.