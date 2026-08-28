Simeone tiende la mano a Julián Álvarez: «En la vida todo se puede revertir mientras haya salud»

Simeone transmite tranquilidad ante las turbulencias del ‘caso Julián Álvarez’. Mantiene su postura, perenne a eso de las parcelas. «Desde lo deportivo le ayudaré en todo», recalca cada vez que tiene un micrófono delante. Sin embargo, la situación de Julián también afecta su parcela, lo deportivo. A Sevilla, plaza difícil de torear, viajará sin delanteros. Sorloth lesionado y Julián inestable. Este viernes volvió a no ejercitarse por tercer entrenamiento consecutivo. Simeone no duda. «En esta vida todo se puede revertir mientras haya salud», aseguró tendiendo la mano a Julián.

«Entiendo que la mayoría de preguntas son sobre Julián. El club explicó de manera clara lo que va a suceder. Sigo en mi posición de ayudarlo desde el plano deportivo. Tengo que centrarme en lo que me ocupa, que es el Sevilla. Julián no va a estar. Nos enfrentaremos a un equipo que ha ganado dos partidos y tendrá la confianza alta. Trataremos de llevar el partido donde podemos hacer daño. Desde el momento en que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le volveremos a dar lo que le hemos dado para que se sienta importante, como hemos hecho desde que llegó», explicó Simeone.

El Cholo transmitió el blindaje del vestuario ante el tema Julián. «No creo que les afecte, los jugadores están trabajando muy bien. Ya con los mundialistas y llevamos dos partidos enfocados en lo que queremos, que es hacer un buen encuentro. No veo esa situación. Todo se puede revertir en la vida mientras haya salud. La ausencia de Sorloth nos hace daño porque es muy importante para nosotros, más en esta situación que atravesamos con Julián. El equipo está tratando de buscar soluciones desde el esfuerzo colectivo. Buscamos entender lo que nos está sucediendo para encontrar situaciones de gol», comentó.

Y con esto, el Atlético disputa la tercera jornada de Liga contra el Sevilla, casi nada. «Vemos las características del entrenador y del equipo. Su afición animará con mucha energía. Venimos de hacer dos partidos importantes y tendremos un partido complicado que solucionar. Estoy bien, feliz de estar en el lugar donde quiero estar desde hace 15 años. me dieron la posibilidad de crecer como profesional y persona. Soy un agradecido del club», explicó.

En Sevilla no estará Julián Álvarez, pero sí el Cuti Romero, que apunta a su primera titularidad como rojiblanco. «Mañana ya nos va a acompañar. Está tratando de ponerse a punto lo más rápido posible. Necesita su tiempo para llegar a su mejor forma y no aceleraremos los tiempos para exponerlo, para que él sienta que está en condiciones de rendir como debe», finalizó Simeone.