Las paredes blancas están bien pero los interioristas expertos avisan: «Si quieres descansar son mejores otras opciones»

El color del dormitorio puede influir en la calidad del descanso, aunque a menudo se escoge sin prestar demasiada atención a este aspecto. Las paredes blancas son una de las opciones más habituales, ya que genera sensación de amplitud y luminosidad. Sin embargo, cada vez más arquitectos e interioristas señalan que el blanco puro no siempre es la mejor opción. Existen alternativas muy interesantes, como la combinación de verde oliva, blanco roto y arena, que transmite mucha armonía, además de un toque natural.

Según los expertos, el dormitorio necesita encontrar el equilibrio adecuado con colores neutros, evitando aquellos estridentes o muy saturados. Más allá del color de las paredes, hay que prestar especial atención a los tejidos, los muebles y los elementos decorativos. La suma de todos ellos es lo que hace que esta estancia se sienta cálida y acogedora. El objetivo es crear un espacio de bienestar que invite a desconectar y favorezca un descanso reparador al final del día.

Adiós a las paredes blancas en el dormitorio

La interiorista Bárbara Aurell, fundadora del estudio Espacio en Blanco, explica en Arquitectura & Diseño lo que significa para ella el color: «para mí es arquitectura emocional: la manera en que la luz entra, se mueve y transforma el espacio a lo largo del día. Por eso la orientación lo cambia todo». Para ella, uno de los principales errores es elegir el blanco sin analizar previamente es cómo se comporta la luz en el dormitorio: «un tono puede ser cálido, fresco o incluso plano según cómo le llegue la luz. Por eso, antes de elegir, paro y observo la orientación, la intensidad y el tipo de sombra que se genera». Para ello, basta con «observar la luz cinco minutos por la mañana y cinco por la tarde».

«En un dormitorio, las paletas más reposadas, neutros matizados, tierras suaves y verdes calmados ayudan a bajar revoluciones. Evito tonos estridentes o muy saturados: estimulan demasiado», señala Bárbara Aurell. Por ejemplo, el negro, cuando se utiliza sin contrapuntos cálidos, como maderas, textiles naturales o una iluminación envolvente, puede absorber gran parte de la luz. Por eso, su uso requiere que los materiales, las texturas y el diseño de la iluminación compensen su fuerza visual.

Verde oliva

El verde ha estado tradicionalmente vinculado a la naturaleza, la vida y la renovación. Es un tono que evoca la frescura de los espacios al aire libre, los bosques, las hojas y la vegetación, por lo que se asocia con la calma y el bienestar. En este contexto, el verde oliva es un tono muy versátil, que encaja tanto en dormitorios rústicos como en estancias más modernas. Su aspecto suave y apagado lo convierte en una alternativa especialmente interesante para crear espacios acogedores.

El verde oliva es un tono muy versátil que admite numerosas combinaciones. Con beige, blanco roto o gris claro, crea ambientes elegantes, luminosos y equilibrados, mientras que al combinarlo con marrón, terracota o mostaza, se refuerza su conexión con la naturaleza. Si se busca un resultado más sofisticado y con personalidad, se puede acompañar de negro, azul marino o burdeos, que generan un contraste marcado. Por otro lado, los tonos suaves, como rosa claro, lila o azul pastel, logran una estética más delicada, actual y relajante.

En un estilo rústico, encaja especialmente bien con madera envejecida, piedra natural y detalles de hierro forjado, mientras que en una decoración escandinava se puede incorporar mediante textiles o muebles sobre una base neutra de blancos y grises. En ambientes industriales, combina con materiales como el hormigón, el metal y el cuero envejecido. Por último, en un estilo clásico, puede utilizarse en paredes o muebles junto a elementos dorados y madera oscura para conseguir un resultado más elegante y refinado.

¿Significa esto que hay que decir adiós al color blanco? No necesariamente. Sin embargo, sí puede ser buena idea dejar de elegirlo por inercia. Un blanco roto, un tono piedra, un beis empolvado o un gris cálido pueden mantener la luminosidad de la estancia, pero aportando una mayor sensación de calidez. La clave está en encontrar la proporción, la saturación y el equilibrio entre los distintos materiales.

Los colores intensos se pueden utilizar en pequeños detalles, como cojines, mantas o piezas de arte, sin cambiar por completo la atmósfera de la habitación. Para las superficies más amplias, suelen funcionar mejor los tonos suaves y ligeramente cálidos, que aportan serenidad y calidez sin resultar monótonos.

En definitiva, el verde oliva es una opción especialmente versátil para quienes buscan un dormitorio cálido y conectado con la naturaleza. Su capacidad para combinar con tonos neutros, tierras y otros colores suaves permite adaptarlo a diferentes estilos sin perder esa sensación de calma. Más que seguir una tendencia concreta, la clave está en encontrar la combinación que aporte equilibrio, personalidad y bienestar.