Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 17 de septiembre: Beatriz comunica una inesperada noticia a Gabriel
Capítulo 650 de 'Sueños de libertad'
Avance de 'Sueños de libertad' de hoy, 16 de septiembre: Tasio ataca a Gabriel
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 16 de septiembre, los espectadores de Antena 3 han podido disfrutar del capítulo 649 de Sueños de libertad. De esta forma, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Digna ha empezado a notar cierta tirantez entre Andrés y Damián. Este, por su parte, abronca a Tasio por actuar por su cuenta. Al fin y al cabo, su decisión podría acarrear graves consecuencias a corto plazo.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo Tasio no tiene reparos a la hora de atacar a Gabriel. Todo ello mientras los Salazar se muestran verdaderamente decididos a conocer mejor a Claudia. Valentina, por su parte, se ha visto obligada a comunicar su decisión sobre la propuesta de trabajo. Todo ello mientras Beatriz no ha tenido reparos a la hora de empezar a imaginarse cómo sería su vida si Begoña muriese.
¿Qué sucede en el capítulo 650 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 17 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Miguel no duda un solo segundo en hacer un parte de lesiones a Gabriel. Todo ello mientras Pablo opta por advertir a Damián sobre la gran cantidad de problemas que va a tener Tasio como consecuencia de su comportamiento.
En cuanto a Beatriz, no duda en armarse de valor para tratar de envenenar a Begoña, y hacerlo sin pensar en las terribles consecuencias de sus actos. Miguel no duda un solo segundo en defender a Claudia ante sus padres, mientras que Manuela ha dado el paso de preparar una cena sorpresa a Eduardo.
Por si fuera poco, Beatriz no ha tenido reparos a la hora de comunicar una noticia de lo más inesperada a Gabriel. Algo que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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