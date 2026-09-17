¿Cuándo vuelve Cristina Pedroche a ‘Zapeando’? Ya hay fecha

Cristina Pedroche, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los rostros más habituales de la televisión. Desde hace años, podemos verla no solamente presentando las Campanadas en Antena 3, sino también en Zapeando, programa que se emite en laSexta. Desde hace un tiempo, la vallecana decidió alejarse de este espacio para centrarse en su día a día como madre, especialmente después de haber dado a luz a su segundo hijo. Eso sí, hace unas semanas, se dio a conocer que había renovado su contrato de larga duración con Atresmedia. De hecho, el grupo audiovisual de San Sebastián de los Reyes destacó que su intención con Cristina Pedroche no era otra que «seguir trabajando en nuevos proyectos». Sea como sea, hay otros tantos en los que no puede faltar, como es el caso de Zapeando.

Tanto es así que ya existe una cuenta atrás para volver a verla en el programa de laSexta. El próximo lunes 21 de septiembre, a partir de las 15:30 horas, podremos volver a ver a Cristina Pedroche entre los colaboradores de Zapeando, según han avanzado los compañeros de El Confidencial. Por lo tanto, después de un tiempo de ausencia, la de Vallecas volverá a compartir mesa con los suyos para abordar distintos asuntos de la actualidad, sin dejar a un lado ese tono humorístico que tanto les caracteriza como programa. Es importante destacar que, además, Cristina Pedroche coincidirá con Anna Simon, quien regresó a Zapeando seis años después para conducir una sección sobre virales.

Es importante tener en cuenta que el vínculo entre Cristina Pedroche y Zapeando es muy fuerte por diversas cuestiones, y una de ellas es por la cantidad de años que han estado de la mano. Y es que fue en 2013 cuando la vallecana fichó por este programa, que se estrenó con Frank Blanco como presentador hasta que Dani Mateo cogió su testigo en 2019.

Lejos de que todo quede ahí, la presentadora de las Campanadas en Antena 3 se ha convertido en un rostro habitual de este programa en laSexta, el encargarse de míticas secciones como es el caso de Zap-Check, Tu playback me suena o, incluso, Pesadilla con Cristina, entre otros tantos. Por lo tanto, su regreso a las tardes de la cadena secundaria de Atresmedia se produce siete meses después de su última intervención, que se produjo el 26 de febrero, tal y como ha señalado el citado medio.

Por lo tanto, inevitablemente, la expectación es máxima, puesto que ya tenemos muchas ganas de volver a verla cada tarde en laSexta. Hay que destacar que todavía no se ha confirmado si volverá a presentar las Campanadas, pero lo que sí es una realidad es que la unión entre Cristina Pedroche y Atresmedia siempre es sinónimo de éxito. Al fin y al cabo, desde que comenzó su andadura televisiva como reportera en Sé lo que hicisteis (2010), no ha dejado de trabajar en diversos formatos como es Pekín Express, Password o, incluso, Love Island, entre otros. ¡Se ha ganado a pulso ser una de las grandes estrellas de la cadena!