¿Sigue abierto el restaurante Terelita en Alcorcón tras ‘Pesadilla en la cocina’?

Esta semana, Pesadilla en la cocina traslada el sabor de Perú hasta Alcorcón, en el sur de Madrid, para visitar el Gastrobar Terelita, un negocio regentado por Giusseppi, un empresario que llegó a España hace más de una década con la ilusión de labrarse un futuro mejor y que, poco después de aterrizar, sufrió un robo que le dejó sin nada y le obligó a dormir varios días en la calle. Años de esfuerzo después, ve cómo su restaurante atraviesa ahora uno de sus momentos más delicados. Esta visita llega después de pasar por Sevilla para acudir a la llamada de la taberna Los 50, que necesitaba ayuda para remontar su mal momento.

Giusseppi dirige el local junto a su marido, Junior, aunque la presión diaria del negocio ha ido desgastando su relación hasta convertirla en una fuente constante de roces. La falta de coordinación entre ambos, los retrasos habituales y una gestión poco eficaz de los servicios han terminado pasando factura al funcionamiento del restaurante, pese a que la comida, según reconocen muchos clientes, sí convence. Alberto Chicote se topará con servicios que avanzan a paso de tortuga, comandas amontonadas y una sala cada vez más tensa, además de una cocina descuidada y una campana extractora cubierta de grasa que, sumada a los flambeados habituales de Giusseppi, le llevará a advertir del riesgo real que corre el local si sigue trabajando en esas condiciones.

¿Sigue abierto el Gastrobar Terelita?

Sí, el restaurante continúa en funcionamiento en la actualidad. El Gastrobar Terelita se encuentra en el número 8 de la calle Madrid, en Alcorcón, muy cerca de la estación de metro Alcorcón Central y del ayuntamiento. Su horario habitual va de martes a jueves de 10:00 a 23:00 horas, ampliándose los viernes y sábados hasta cerca de la medianoche.

Tal y como hemos podido comprobar en Happy FM, la visita de Chicote y la reforma del local se realizó a finales del mes de abril, momento en el que cerró del 26 al 30 de abril por reformas, tal y como anunciaron en sus redes sociales. Desde entonces, ofrecen un nuevo menú, parecido al que dejó Chicote tras su visita, aunque mantienen tradiciones como el pollo a la brasa los domingos.

¿Qué dicen las reseñas del restaurante?

Las opiniones sobre el local, disponible en plataformas como Google, TripAdvisor o TheFork, son bastante desiguales, algo que ya adelanta el propio careo del programa. Muchos clientes destacan el trato cercano y la autenticidad de la cocina peruana: «Es como estar en casa. Se come genial y es un trato familiar y cercano, sólo tengo palabras buenas para este lugar», resume una reseña. Otro comensal fue igual de entusiasta: «Conocimos el sitio de casualidad y nos ha encantado. Comida diferente, muy sabrosa. Pero lo mejor, la atención: desde que entras te reciben con una sonrisa».

No todas las opiniones son tan positivas. Varios clientes han señalado precisamente los problemas de gestión que el programa promete destapar esta noche: «No tenían datáfono y se debía pagar por Bizum. Desde un principio no tenía pescado y nos sirvieron un plato lleno de calamares y casi nada de pescado, cuando el plato era puro de pescado», lamenta una reseña en TheFork. Otro cliente fue más duro con la relación calidad-precio: «Comida normalita, sinceramente, y más caro que en otros peruanos donde la comida está bastante más rica, así que calidad-precio no compensa». Pese a estas críticas puntuales, el restaurante mantiene una nota media notable, con un 4,3 sobre 5 en Google según Restaurant Guru y hasta un 4,5 sobre 5 en otros directorios especializados en cocina latina.

Chicote recorre toda España con ‘Pesadilla en la cocina’ en su décima temporada

La visita a Alcorcón está dentro de la décima temporada de Pesadilla en la cocina, que recorrerá distintos puntos de la geografía española. En cada uno de los locales, Chicote descubre responsables sin liderazgo, relaciones de pareja deterioradas por la presión del trabajo y propietarios desbordados que tendrán que enfrentarse a sus propios errores si quieren salvar su restaurante.