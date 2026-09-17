Quién era Conchita Hurtado: su edad, su trayectoria y de qué ha muerto la «vidente de los famosos»

El pasado martes 15 de septiembre se produjo la muerte de la conocida vidente Conchita Hurtado a los 90 años, que se hizo famosa especialmente por haber colaborado en un gran número de programas de televisión. La triste noticia fue confirmada horas más tarde por su entorno a través de un comunicado compartido desde el perfil oficial de Instagram de la astróloga. «Hoy nos ha dejado Conchita», empieza diciendo el mensaje. Y añaden: «Es un día muy triste para todos los que tuvimos la suerte de conocerla. Se nos va una gran vidente, pero sobre todo una gran persona, de esas que dejan huella y que son imposibles de olvidar», aseguran.

Lejos de que todo quede ahí, en este texto de despedida, su círculo más cercano no quiso desaprovechar la ocasión para pronunciarse sobre la gran personalidad que tenía Conchita Hurtado: «Tenía una luz especial, una forma única de llegar a las personas y un corazón enorme. No habrá dos en la Tierra como ella. Su recuerdo, su cariño y todo lo que nos dio permanecerán siempre con nosotros». Por si fuera poco, en esta publicación realizada en el Instagram de la «vidente de los famosos», su último adiós será este jueves 17 de septiembre a las 10:00 horas en el Cementerio de La Almudena de Madrid. «Descansa en paz, Conchita. Gracias por todo. Siempre estarás en nuestros corazones», termina el comunicado. Por lo tanto, por el momento, no ha trascendido la causa de su muerte.

Quién era Conchita Hurtado y su trayectoria en televisión

Después de muchos años dedicados al tarot, la astrología y la videncia en el ámbito privado, Conchita Hurtado dio el salto a la televisión en la década de los 90, con la llegada de las privadas. Poco a poco, fue apareciendo en diversos espacios, hasta tal punto que se convirtió en una de las videntes más mediáticas de la época.

Eso sí, su gran punto de inflexión fue De Tú a Tú, el programa que presentaba Nieves Herrero en las mañanas y del que acabó siendo colaboradora habitual. Esto hizo posible que se convirtiese en un rostro conocido de la televisión, al igual que ocurrió con Cristina Blanco, fallecida en junio a los 61 años, con quien compartía el título de «vidente de los famosos».

Poco a poco, su carrera en la pequeña pantalla se fue consolidando. De hecho, durante varias décadas, colaboró en los principales canales nacionales, pero también en varias televisiones autonómicas. En su trayectoria, encontramos icónicos programas como es el caso de Sorpresa, sorpresa, Sabor a ti, Sálvame o Sábado Deluxe, entre otros. Por si fuera poco, en más de una ocasión se atrevió a hacer diversas predicciones sobre realities, como es el caso de Supervivientes, o sobre algunos colaboradores.

Eso sí, hay que tener en cuenta que no solamente tuvo una gran repercusión en la pequeña pantalla, sino que Conchita Hurtado también escribió en secciones de horóscopos para revistas especializadas, como Diez Minutos o TP. Además, también publicó una serie de libros no solamente sobre astrología, sino también sobre crecimiento personal. De ahí que su fallecimiento haya sido un durísimo golpe para todo su círculo más cercano, pero también para todos aquellos que han trabajado junto a ella durante tantos años. Descanse en paz.