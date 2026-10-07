Judeline vive el mejor momento de su carrera y no tiene ningún problema en reconocer que hay un futbolista que la pone especialmente nerviosa. La cantante gaditana ha hablado sin rodeos de Jude Bellingham, su particular crush, en una reciente entrevista en televisión. Todo surgió después de que el centrocampista del Real Madrid usara en un post de Instagram su canción BbY WOW, el tema que la artista comparte con Karol G y Rusowsky, que se ha hecho superviral. Lejos de esconderse, Judeline confesó lo que siente cada vez que ve al jugar inglés: «Le parece tan guapo que hasta le da ansiedad». Y hasta se atrevió a fantasear con un encuentro entre los dos: «Imagínate que algún día nos hacen una foto. Jude y Jude sería perfecto».

Sin embargo, la cantante reconoció que no se lanzó tanto como podría pensarse cuando vio que Bellingham había usado su canción. Según contó, se limitó a dejarle un comentario en el post de Instagram, porque no tenía claro si ella era «el tipo de los futbolistas». Y dejó claro, también, que no piensa insistir: «Tampoco me voy a arrastrar,» añadió entre risas. Lo cierto es que la conexión entre ambos no podía llegar en mejor momento. Bby WOW, incluida en el último disco de Karol G, ha rozado las 270 millones de reproducciones en apenas dos meses, y a finales de agosto, llegó al número 1 de la lista global de Spotify.

«Soy una alienígena del privilegio»

La cantante que se definió como «la más suertuda de España», también habló de otro de sus privilegios: a sus 23 años tiene un piso en propiedad. «Soy una alienígena del privilegio», reconoció, consciente de lo complicado que es acceder a una vivienda a su edad. «Es muy inaccesible, pero estoy muy agradecida de no tener que soportar a ningún casero», explicó.

Además, Judeline aprovechó su paso por la televisión para presentar en primicia el videoclip de La falda, su próxima canción, y puso el broche de otro con un momento muy emocionante, ya que interpretó un fragmento de Soldadito español, incluida en la banda sonora de La bola negra, película taquillera de los Javis.

Ahora queda saber si Bellingham se dará por aludido después de esta confesión y si, como sueña la artista, algún día veremos esa foto tan especial de Jude y Jude.