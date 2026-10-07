Una comensal de ‘First Dates’, sobre su cita: “Me ha parecido un poco esmirriado”

Lourdes llegó al restaurante de First Dates, en Cuatro, dispuesta a ser fiel a sí misma. La bilbaína avisó a Carlos Sobera nada más entrar de que es una persona irreverente y sin filtros, y no tardó en demostrarlo. Detrás de su carácter hay una historia de superación: sufrió un accidente y después, un ictus que la obligó a pasar dos años en silla de ruedas. Una etapa muy dura de la que consiguió recuperarse y que la ha hecho más fuerte. «Soy especial. No soy fácil de convivir. Me gusta vivir a mi bola», reconoció ante las cámaras. Lo que buscaba en el programa también lo tenía claro «un amigo con derecho a roce». Su cita era Eduardo, pero la primera impresión no pudo ser peor. Desde ese momento, quedó claro que la noche no iba a ser sencilla. Lourdes no se cortó a la hora de valorar a su pretendiente: «Físicamente me ha parecido un poco esmirriado», confesó a solas. Además, le veía algo mayor, aunque lo cierto es que Eduardo tiene tres años menos que ella. Pero la falta de química no fue únicamente cosa de ella. A él tampoco le acababa de cuadrar el carácter de la bilbaína a la que veía demasiado seria: «Ni que no le guste salir, aunque sea de vez en cuando». Con tantas diferencias sobre la mesa, la conversación fue avanzando a trompicones sin que ninguno fuera capaz de capaz de conectar con el otro. Y lo peor, o lo mejor según se mire, estaba todavía por llegar cuando la conversación dio un giro inesperado hacia el terreno más íntimo de la cita.

«Busco un aquí te pillo aquí te mato»

Lourdes dejó muy claras sus intenciones: «No busco una relación seria, un aquí te pillo y aquí te mato». Eduardo reconoció que no se lo esperaba y empezó a hablarle de lo que le gusta en la intimidad, un terreno en el que tampoco coincidieron. «Y porque no le he contado las cosas que a mí me gusta. Si no, se cae de la silla».

La cita terminó con los dos bailando a solas, aunque bastante distanciados tal y como había transcurrido toda la noche. Por eso, cuando llegó la decisión final estuvieron de acuerdo: no habrá segunda cita.