Joaquín Sabina, nacido en Úbeda (Jaén) en 1949, ha construido durante décadas una trayectoria marcada por canciones que hablan de amor, desengaño, libertad y nostalgia. Desde sus primeros años en Londres hasta el éxito de discos como «Física y química» y «19 días y 500 noches», su vida ha estado ligada a la música y la literatura. Tras despedirse de los escenarios en noviembre de 2025 con su gira «Hola y adiós», su obra continúa demostrando que algunas canciones, como los recuerdos que evocan, nunca dejan de acompañarnos.

A lo largo de su trayectoria, Joaquín Sabina ha recibido numerosos reconocimientos. Entre ellos destacan la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida en el año 2000, el título de «Hijo Predilecto de Andalucía», que recibió en 2016, y el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical, otorgado en 2021.

«Soy pesimista con la cabeza y optimista con el corazón, ese es el único modo de compensar esas cosas»

A lo largo de su trayectoria, Sabina ha hablado en numerosas ocasiones sobre el amor, el paso del tiempo, la felicidad y los fracasos. «Soy pesimista con la cabeza y optimista con el corazón, ese es el único modo de compensar esas cosas» es una de sus reflexiones más destacadas, la cual invita a pensar en la importancia de mantener cierto equilibrio entre la razón y los sentimientos.

Ser pesimista con la cabeza significa, en cierta manera, no engañarse. Mirar las circunstancias de frente, aceptar que existen dificultades y comprender que no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor. La razón nos recuerda que hay obstáculos que forman parte inevitable del camino de la vida. Por otro, ser optimista con el corazón implica conservar la capacidad de ilusionarse y disfrutar de los pequeños momentos. No se trata de ignorar los problemas, sino de impedir que todo gire en torno a ellos.

En esa dualidad se encuentra buena parte del sentido de sus palabras. El pesimismo puede ayudar a mantener los pies en el suelo, mientras que el optimismo permite no perder de vista aquello que merece la pena. En este contexto, en una entrevista para El País, aseguró que «la felicidad dura lo que dura una canción de tres minutos».

La reflexión de Joaquín Sabina invita a cambiar nuestra manera de entender la felicidad. No se trata de perseguir una alegría constante ni de evitar las dificultades, sino de aprender a convivir con todas las emociones, tanto positivas como negativas. La psicología también hace especial hincapié la importancia de valorar lo que tenemos, cuidar nuestras relaciones y encontrar sentido en las pequeñas experiencias cotidianas. Quizá, como sugiere el cantante, la clave esté en mantener cierto equilibrio entre el realismo y la esperanza.

Reflexiones de Joaquín Sabina

«No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió»

«Y la vida siguió, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido»

«Lo bueno de los años es que curan heridas, lo malo de los besos es que crean adicción»

«En Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver»

«Era tan pobre que no tenía más que dinero»

«Un beso es solo un asalto y la cama es un ring de boxeo»

«Hay mujeres que arrastran maletas cargadas de lluvia»

«El agua apaga el fuego y al ardor los años»

«Cuélgate de quien te quiera, no te mueras más que por amor»

«No me gusta invertir en quimeras, me han traído hasta aquí tus caderas y no tu corazón»

«La muerte es solo la suerte con una letra cambiada»

«Hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos»

«Prefiero la guerra contigo, al invierno sin ti»

«Cuando duermo sin ti, sueño contigo»

«Qué difícil intentar salir ilesos de esta magia en la que nos hallamos presos»

«La noche que perdiste el miedo al miedo fue tan corta que dura todavía»

«Puedo ponerme cursi y decir que tus labios me saben igual que los labios que beso en mis sueños»

«El amor es una epidemia que se acaba con el tiempo»

«Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta»

«Cantar es disparar contra el olvido, vivir sin ti es dormir en la estación»

«No pido perdón, ¿para qué? Si me va a perdonar, porque ya no le importa»

«Los besos que perdí, por no saber decir: te necesito»

«Que los sueños sean mentiras de verdad»

«Será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria que va del tedio a la pasión»

«A menudo, los labios más urgentes no tienen prisa dos besos después»

«Cuando soy bueno soy bueno, cuando soy malo soy mejor»

«Este pez ya no muere por tu boca, este loco se va con otra loca, estos ojos no lloran más por ti»

«La buena reputación es conveniente dejarla caer a los pies de la cama»

«Por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron y más de un bofetón»

«Qué pequeña es la luz de los faros de quien sueña con la libertad»