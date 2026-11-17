Las relaciones sentimentales no siempre siguen caminos sencillos y Joaquín Sabina sabe que el amor puede estar lleno de contradicciones. Hace ya unos años, compartió algunas de sus reflexiones que nosotros queremos recuperar. En aquella conversación, reconoció que es posible querer a dos personas al mismo tiempo, aunque también advirtió de los problemas que puede provocar intentar mantener dos vidas familiares paralelas.

La confesión se produjo en La Noche D, el programa de TVE en el que participó junto al actor Pepe Viyuela. La entrevista permitió escuchar al artista hablar sobre distintas formas de entender las relaciones y cuestiones como la fidelidad, las parejas abiertas y la posibilidad de sentir amor por más de una persona.

Cuando Viyuela le preguntó directamente si una persona puede enamorarse de dos individuos a la vez, el artista respondió sin demasiadas vueltas: «Yo creo que sí».

El cantante puso el acento en la responsabilidad que implica mantener una vida familiar y sentimental con varias personas. Para explicar su postura, recordó una costumbre que estuvo presente durante otras épocas de la sociedad española y que no considera recomendable. «Lo que no se debe, como ha sido mucha tradición en España en otras épocas, es tener dos familias», señaló durante aquella conversación.

Su advertencia fue todavía más directa cuando quiso explicar las consecuencias de intentar mantener dos hogares. «Dos familias es un disparate, es una locura, te vuelve loco», sentenció.

Sabina también habló de sus experiencias sentimentales cuando Pepe Viyuela quiso saber si conocía de primera mano ese tipo de situaciones. Lejos de esquivar la pregunta, el músico reconoció que en algún momento de su vida había vivido relaciones que coincidieron en el tiempo.

«Sí he tenido simultaneidades», admitió. Una respuesta que dio pie a una nueva pregunta del presentador, interesado en conocer cómo se vive una circunstancia de esas características y si puede resultar satisfactoria o termina provocando más dificultades que alegrías.

El artista fue muy breve al describirlo: «Es agotador». Con esas dos palabras dejó una de las declaraciones más llamativas de la entrevista, al reconocer el cansancio que puede generar intentar compaginar varios vínculos sentimentales.

Su postura sobre el poliamor

Durante la mencionada entrevista también hubo espacio para hablar de los modelos de pareja que se alejan de la relación tradicional. El poliamor y las relaciones abiertas forman parte de un debate cada vez más presente en la sociedad, con personas que defienden otras maneras de organizar su vida afectiva. Sabina quiso dejar clara su posición, aunque sin cuestionar las decisiones de quienes eligen ese camino.

«No tengo nada en contra, pero no me apunto», explicó. A continuación, añadió una razón con su habitual tono irónico: «Entre otras cosas porque ya no tiene uno edad».

El cantante no planteó su opinión como una norma que deban seguir los demás. Simplemente expresó sus preferencias y reconoció que cada persona puede encontrar su propia manera de vivir los sentimientos. Como no podía ser de otra forma, su comentario también estuvo marcado por el humor, una característica que suele acompañar sus intervenciones.

Sus canciones están pobladas de historias de atracción, rupturas, reconciliaciones y amores imposibles. Sin embargo, la reflexión que compartió en RTVE muestra también una mirada más práctica sobre las consecuencias de determinadas experiencias sentimentales. Una cosa es dejarse llevar por el deseo y otra intentar sostener varias vidas familiares al mismo tiempo, una diferencia que Sabina considera fundamental.

Una reflexión muy interesante

A sus 77 años, Joaquín Sabina cuenta con una larga trayectoriaen la que las relaciones humanas han ocupado siempre un lugar central. Sus declaraciones en La Noche D no esconden una defensa cerrada de un único modelo de pareja ni pretenden cuestionar a quienes viven sus sentimientos de otra manera. Su mensaje se centra, más bien, en las dificultades que pueden aparecer cuando las relaciones se multiplican y las responsabilidades se complican.

Aunque la entrevista con Pepe Viyuela se grabó y emitió hace unos años, sus palabras siguen ofreciendo una mirada personal sobre las relaciones sentimentales. Sabina reconoció que puede existir amor por dos personas al mismo tiempo, pero también admitió que vivir relaciones simultáneas puede resultar agotador.

Todo esto conecta con una trayectoria musical en la que el amor nunca ha sido presentado como un sentimiento sencillo. La pasión puede convivir con los celos, las contradicciones y las dificultades, y el cantante ha encontrado durante años inspiración en ese territorio emocional.