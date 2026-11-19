El trabajo en el campo sigue teniendo un problema con el relevo generacional, ya que muchos jóvenes no quieren dedicarse a ello. Sin embargo también cada vez hay más mujeres que deciden trabajar e incluso dirigir explotaciones agrícolas y ganaderas. Trabajan, manejan la maquinaria, cuidan del ganado, toman decisiones y lo gestionan todo y aunque están plenamente capacitadas para ello todavía es algo que causa sorpresa, algo que sabe bien Elena Burillo ya que lo vive en primera persona.

A sus 27 años, esta agricultora, ganadera e ingeniera agroalimentaria se ha convertido también en una de las caras más conocidas del sector primario en redes sociales. A través de @agroburi enseña su trabajo diario y trata de acercar una realidad del campo que, sobre todo para quienes han crecido en una ciudad, puede resultar bastante desconocida. Su objetivo es mostrar cómo se trabaja actualmente en una explotación, pero también da testimonio sobre los problemas del sector y el futuro de los pueblos.

Elena Burillo, agricultora de 27 años: «Todavía choca ver a una mujer al frente de una explotación…»

Burillo trabaja en la explotación familiar de María de Huerva, en Zaragoza, dedicada al cultivo extensivo de cereal y a la ganadería ovina. Su incorporación al campo, sin embargo, no respondió a la falta de otras alternativas. Estudió, se formó y después decidió regresar. Es precisamente una de las ideas que intenta trasladar cuando habla con jóvenes que se plantean cuál puede ser su futuro profesional.

«Cada vez estamos más formados. Nos vamos a estudiar fuera y, cuando terminamos, muchos descubrimos el valor de lo que dejamos en casa. Si volvemos a nuestros pueblos es por convicción y por elección propia, no por obligación», explica. En su caso, reconoce además que uno de sus mayores obstáculos estuvo mucho más cerca de casa de lo que podría parecer, ya que tuvo que lograr que su entorno entendiera que quería dedicarse realmente a la agricultura y la ganadería, teniendo que demostrar a su propia familia que estaba preparada para asumir decisiones, riesgos y responsabilidades dentro de la explotación. «Mi mayor desafío ha sido convencer a mi entorno de que este es realmente el futuro que yo elijo», señala.

A esa dificultad inicial se suma otra que aparece por el hecho de ser mujer. Burillo reconoce que la situación ha cambiado y que se han dado pasos importantes, aunque considera que todavía no se ha llegado a esa normalidad en la que deje de llamar la atención quién conduce un tractor, organiza una explotación o toma las decisiones sobre una cosecha. «Todavía choca ver a una mujer al frente de una explotación asumiendo absolutamente todos los roles», asegura. Lo comprueba cuando habla de su trabajo y alguien pone en duda que sea realmente ella quien hace determinadas labores. La reacción, cuenta, suele ser preguntárselo de nuevo, como si la primera respuesta no hubiera quedado clara.

Ese cuestionamiento es precisamente una de las barreras que considera que todavía tienen que desaparecer. No se refiere únicamente a que las mujeres estén presentes en el sector primario, algo que lleva décadas ocurriendo, sino a que se normalice verlas gestionando una explotación de principio a fin y ocupando espacios que tradicionalmente se han identificado con los hombres. Su presencia en redes sociales también ha contribuido a dar visibilidad a esa realidad. Burillo comparte tanto las jornadas de trabajo como los problemas que afectan al campo y las decisiones que hay detrás de una explotación. Entre Instagram y TikTok suma más de 120.000 seguidores y además participa en el programa de Aragón TV El campo es nuestro.

Un campo en el que los tractores también trabajan con datos

La imagen del sector que intenta trasladar dista además bastante de algunos tópicos que todavía permanecen asociados a la agricultura. La tecnología forma parte ya de numerosas tareas y Burillo cita ejemplos como los collares digitales para el ganado, los drones, los sistemas de autoguiado o los tractores autónomos. «El campo de hoy se gestiona con datos», resume.

Para ella, esa innovación será también importante a la hora de conseguir que nuevas generaciones encuentren atractivo desarrollar su futuro profesional en el sector. Las propias redes sociales, que inicialmente podían verse como una distracción alejada del trabajo agrícola, se han convertido en un punto de encuentro donde agricultores y ganaderos comparten experiencias, problemas y soluciones.

Burillo ha llevado recientemente ese mensaje a Esteparea, el Foro de la Juventud del Medio Rural celebrado en Sariñena con motivo de su 25 aniversario, donde participó con la conferencia El campo como medio de vida. El encuentro busca precisamente mostrar a estudiantes y jóvenes que desarrollar una carrera profesional en el medio rural continúa siendo una posibilidad.

Su hermana Isabel y un proyecto familiar para las dos

Detrás de esa defensa del medio rural existe también una razón personal. Burillo comparte ahora el proyecto familiar con su hermana Isabel, que regresó de Holanda para incorporarse a la explotación. Para Elena, conseguir que ambas puedan sacar adelante juntas ese trabajo es una de las mayores satisfacciones que le ha dado el camino elegido.

Las jornadas no están exentas de dificultades. El clima, los costes, los partos del ganado o la comercialización de un cultivo forman parte de una actividad en la que muchas decisiones dependen de circunstancias que no siempre pueden controlarse. Pero precisamente esos pequeños resultados diarios son los que, según explica, terminan compensando el esfuerzo. Por eso, cuando tiene que resumir qué encuentra en el medio rural, habla de algo más que un puesto de trabajo. «Vivir en un pueblo te devuelve la identidad y la libertad», afirma. Para ella supone poder emprender, desarrollar un proyecto propio y permanecer ligada al lugar del que procede. Y ahora hacerlo junto a su hermana ha añadido una razón más: «Estamos construyendo un futuro codo con codo, y eso hace que las jornadas merezcan la pena de verdad».