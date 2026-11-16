Juan, agricultor español, destapa el gran problema del país: «Un trabajador aquí cuesta 16 € la hora y en Egipto cobran 5 € al día»

Juan Manuel Martínez es un agricultor español especializado en cítricos y algarrobos, quien ha denunciado la insostenible desigualdad de costes y competencia desleal que sufre el campo español frente a países extranjeros, sobre todo de África. A los 25 años, Juan Manuel se compró su primera finca y a los 33 dejó su trabajo en Valencia para dedicarse a tiempo completo al campo. Actualmente, gestiona 60 hectáreas y se ha vuelto el portavoz del malestar de gran parte del campo español ante la entrada de productos extracomunitarios.

Las denuncias del campo en España

«El principal problema de la agricultura es que producir es realmente fácil, vender es lo más complicado, es muy difícil», resume el agricultor. Según Juan Manuel, contratar a un trabajador para la recolección o manipulación en almacén cuesta al productor entre 15 y 16 euros por hora. De esa cifra, el empleado percibe limpios unos 11 o 12 euros tras descontar impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. En cambio, en países como Egipto, una jornada laboral completa cuesta en torno a 5 o 6 euros al día. Esta diferencia otorga una ventaja salarial a la naranja importante, incluso antes de sumar el transporte.

«A nosotros nos prohíben muchos productos que luego la competencia utiliza e importan sus productos para acá sin que tengamos las mismas reglas», indica Martínez. A los agricultores españoles, la Unión Europea les prohíbe el uso de numerosos productos fitosanitarios y se les exigen estrictos estándares medioambientales. Es decir, en Egipto emplean sustancias prohibidas en la UE.

«Están entrando naranjas con productos cancerígenos»

«Somos unos egoístas; luego, en el supermercado, vamos a lo más barato y, como no podemos luchar contra esos precios, los demás deberían cumplir con las mismas normas que nosotros, tanto laborales como medioambientales y de seguridad, y no lo cumplen», explica el agricultor. Además, insiste en que el producto nacional no fija el precio de su propia cosecha, sino que queda a merced de lo que deciden las grandes cadenas de distribución e importadores.

«Están entrando naranjas con productos que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) califica como cancerígenos y los venden en los supermercados sin ningún problema», señala.