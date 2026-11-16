Los expertos en economía coinciden: «Tener todo el dinero en una cuenta es uno de los principales errores que mucha gente comete»

Una de las asignaturas pendientes de la educación española es la educación financiera. Muchos sectores abogan incluso por incluirla en los colegios para que las personas conozcan los procedimientos a seguir. Uno de ellos es hacer la declaración de la renta, un trámite obligatorio para la mayoría de los españoles. Gestionar de forma eficiente las economías domésticas es un reto para muchos españoles. Más allá de cuánto se gana, la importancia reside en cómo organizar el ahorro, el gasto y las deudas. Es por ello que la asesora financiera Elizabeth Wakefield explica cómo deberían las familias gestionar sus cuentas bancarias.

En el pódcast Tiene sentido, la experta explica que mezclar los gastos diarios con los ahorros en una sola cuenta impide tener control real sobre las finanzas personales. Wakefield compara esta práctica con guardar calcetines, tenedores y martillos en el mismo cajón. Para evitarlo, propone dividir el dinero en tres compartimentos distintos según su función. «Tener todo el dinero en una cuenta corriente es uno de los principales errores que mucha gente comete», explica.

El sistema de gestión idóneo

Una primera cuenta sería la principal, la del día a día. En esta cuenta es donde se recibe la nómina y otros ingresos habituales y donde se afrontan los gastos habituales. También se realizan los gastos habituales, como el supermercado o el ocio. El objetivo es tener visibilidad exacta del dinero disponible para el mes en curso sin «tirar» de ahorros.

La segunda cuenta funciona como un escudo financiero exclusivo para imprevistos graves (averías, gastos médicos urgentes o pérdida de empleo). De esta manera, se aísla liquidez para no gastarlo por impulso ni verse obligado a vender inversiones en un mal momento.

La tercera, pero no menos importante, es una cuenta destinada a gastos previstos que no se pagan mensualmente. En contabilidad se conoce como «periodificar» y consiste en prorratear gastos futuros que ya sabemos que van a llegar, pero que no se pagan cada mes. Actúa como una hucha digital para desembolsos grandes y conocidos como vacaciones, seguros anuales, el IBI, impuestos o regalos navideños.

Para esta cuenta, se calcula el coste total anual de esos gastos, se divide entre 12 meses y se programa una transferencia automática mensual hacia esta cuenta justo al cobrar la nómina. Así se evitan desequilibrios o sustos en el presupuesto cuando llega el cargo.

Otros consejos financieros

Wakefield recomienda revisar de forma periódica los extractos para detectar suscripciones o cuotas que se siguen pagando sin utilizarse. Ante las financiaciones, insiste en fijarse en la Tasa Anual Equivalente (TAE) en lugar del Tipo de Interés Nominal (TIN), ya que la TAE refleja el coste total, incluyendo comisiones y gastos asociados.